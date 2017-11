936 projets touristiques ne sont pas encore lancés : La relance retardée

936 projets touristiques sur 1.800 retenus au niveau national ne sont pas encore lancés à ce jour. C’est ce qu’a indiqué, jeudi, le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Hassen Marmouri, en marge de la rencontre nationale d'évaluation des réalisations du secteur. Un chiffre énorme.

Le ministre à affiché devant la presse sa pleine détermination de prendre en main la question, tout en donnant des instructions fermes sur la nécessité de mener une enquête sur les raisons de ce blocage. Il a fait savoir que son secteur auparavant a adressé des instructions aux directeurs du tourisme au niveau de l'ensemble des wilayas du pays, concernant l'impératif d'effectuer un travail de terrain en vue de déterminer les obstacles qui empêchent le relance de l'activité touristique, en simplifiant les procédures d'investissement en vue de faciliter la concrétisation des différents projets. Il dira dans ce sens qu’«aujourd’hui nous voulons que notre politique soit réaliste. C’est-à-dire travailler selon nos capacités». Evoquant, à cet effet, la formation, le ministre a insisté sur la nécessité d’accorder une grande importance à ce créneau qui constitue le levier principal du développement et de la réussite, en appelant à l'exploitation des chambres de l'artisanat en les faisant contribuer à drainer les fonds et sortir de la dépendance, en organisant des salons d'exposition et en prenant en charge la formation des artisans. En vue d'améliorer la qualité du service, le premier responsable du secteur a appelé à intensifier le contrôle au niveau des établissements hôteliers et des restaurants, tout en s’appuyant également sur l’impératif de respecter, promouvoir et mettre en valeur l'habit traditionnel au sein des structures touristiques. De son côté, le directeur des activités thermales au ministère du Tourisme, Djamel Alili, a fait savoir qu'une révision du schéma d'orientation relatif à la promotion de l'activité touristique était en cours d'élaboration, précisant qu'un dossier sur l'assainissement du foncier touristique serait soumis au gouvernement en vue de préserver ce foncier et d'éviter son exploitation dans d'autres domaines. S’agissant des zones d'expansion touristique, il a rappelé qu’il y en a 225 sur une superficie de 56,5 hectares. Il a insisté dans ce sens qu’il est temps d’encourager l'investissement dans ces régions et accélérer la préparation des études relatives à leur classification ainsi que la révision des lois relatives au foncier touristique. En ce qui concerne les institutions thermales, il a fait savoir que le nombre est estimé à 282 sources thermales, faisant savoir que jusqu'à présent, une centaine avait été attribuée pour la réalisation de projet d'investissement.



600 touristes étrangers ont visité le sud



Le ministre à affiché sa pleine satisfaction quant au nombre important enregistré à ce jour, indiquant que pas moins de 600 touristes étrangers ont visité le sud, estimant qu’il va augmenter durant les mois à venir notamment à l’occasion de la célébration des fêtes de fin d'année.

En marge de l'installation de la commission nationale d'évaluation de formation dans le domaine du tourisme et de l'hôtellerie, le ministre a souligné que l'Algérie attirait 10.000 touristes par année.

Appuyant ses dires, le ministre a mis l’accent sur la convention signée entre les ministères du Tourisme et des Transports, qui ont permis dit-il «la réduction des tarifs allant jusqu'à 50% sur les billets d'avion acquis auprès de la compagnie Air Algérie, et en plus les réductions entre 25 et 30% des prix pratiquées par les établissements hôteliers publics tout au long de la saison touristique.

Mettant l’accent sur les projets gelés par la crise financière que connaît le pays depuis la chute drastique des prix du pétrole, depuis juin 2014, Hassen Marmouri a relevé qu’«il s'élevait à 10 milliards de dinars», avant d’annoncer qu’en cas de nécessité et selon l'importance du projet, les directeurs du tourisme des wilayas peuvent formuler des demandes pour la levée du gel.

