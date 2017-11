Stations d'épuration de Ténès et Chettia : Dégel des projets

Le ministre des Ressources en eau, Hocine Necib, a annoncé, jeudi à Chlef, le dégel des deux projets de réalisation des stations d'épuration des eaux usées dans les communes de Ténès et Chettia. Inspectant le nouveau siège de la direction des ressources en eau dans le cadre d'une visite de travail dans la wilaya, M. Necib a indiqué que Chlef a bénéficié, au titre du renforcement des structures d'épuration des eaux, d'un dégel de «deux projets importants» de stations d'épuration, ajoutant qu’ils contribueront à la diversification des ressources de la région et à une meilleure exploitation des eaux.

D'une capacité de 9000 m3/jour, la station d'épuration des eaux usées de Ténès vise à protéger le littoral, tandis que celle de Chettia réalisée pour la protection des nappes phréatiques est de 18.000 m3/jour. Selon le Premier responsable du secteur, la commune de Chlef bénéficiera en 2018 d'une «réhabilitation de la station d'épuration des eaux usées avec une éventuelle extension», mettant en exergue l'importance d'exploiter les eaux récupérées dans l'irrigation des terres agricoles.

M. Necib a fait état, par ailleurs, d'une nouvelle technique naturelle pour le traitement des eaux usées par les plantes : «la phyto-épuration», estimant que cette technique, peu couteuse, est appropriée à l'espace rural et ne pollue pas l'environnement et les nappes phréatiques». Le quota de la wilaya de Chlef dans ces systèmes naturels sera fixé au cours des prochaines semaines, a-t-il indiqué.

Concernant l'extension des terres irriguées, le ministre a indiqué que la station de dessalement de Ténès couvrait les besoins de la wilaya à plus de 90 %, ce qui a contribué à économiser les eaux souterraines estimées à près de 100.000 m3 qui seront réservées pour les terres agricoles et 'extension de la superficie irriguée, d'autant plus que la wilaya est une région agricole par excellence». Selon les statistiques du ministère des Ressources en eau, les terres irriguées dans la wilaya de Chlef ont augmenté de 15.000 hectares en 2000 à 25.000 hectares en 2017 avec une prévision de 55.000 à l'horizon 2020. À la fin de sa visite, M. Necib a inauguré un projet de réhabilitation et de protection du périmètre irrigué de la plaine du moyen Chellif «El Yesria» sur une superficie de 3500 hectares dans la région de Brihynne, commune de Ouled Abbes.

L’impératif de livraison des projets AEP avant l’été prochain



Le ministre a insisté sur l’impératif de livrer les projets AEP en mai prochain, et ce, au titre de l’amélioration du service public et de l’optimisation de l’exploitation des infrastructures de base du secteur, a-t-il déclaré.

Les programmes communaux de développement pour l’exercice 2018 vont permettre une hausse des ménages raccordés aux réseaux AEP, avec la mise en service programmée de nombreux projets en 2018, a-t-il fait savoir. Lors de son inspection de la station de dessalement d’eau de mer de Mainis, M. Necib a plaidé pour la nécessité d’équilibrer les capacités de production et de stockage au sein de la structure, tout en instruisant les responsables en charge à remédier aux pannes techniques au niveau de cette station lors des intempéries, perturbant la distribution de l’eau.

Le ministre s’est également rendu à la station de dessalement d’eau de mer de Beni Haoua, où lui a été présenté un exposé sur le raccordement de la ville de Brira au réseau AEP. Il a proposé, à cet effet, l’alimentation de cette ville et de ses environs à partir du barrage Kef Eddir, afin de destiner les eaux de la station de dessalement à la ville de Beni Haoua, considérant que cette dernière enregistre une hausse importante des besoins en eau en saison estivale notamment, a-t-il estimé. (APS)