Dernier tronçon de l’autoroute Est-Ouest : Livraison au début de 2019

Le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaalane, a indiqué jeudi à El Tarf que le tronçon de l’autoroute Est-Ouest, sur 84 km et dont le coup d’envoi a été donné depuis la commune de Drean, sera livré «au début de l’année 2019». Le ministre a précisé que le chantier de ce méga-projet, à l’arrêt depuis 2012, a été redynamisé sur décision du Président de la République. Il a, à ce propos, ajouté que le chantier confié à une entreprise chinoise et allant de la commune de Drean jusqu’aux frontières tunisiennes a nécessité la mobilisation d’un investissement public de l’ordre de 84 milliards de dinars. Affirmant qu’en parachevant le chantier, l’autoroute Est-Ouest connaîtra «la dynamique» qui lui revient en matière de développement.

M. Zaalane a mis en exergue l’importance de préserver le «cachet vert» de la région d’El Tarf et «d’œuvrer à protéger ses lacs et son environnement». Le chantier du dernier tronçon de l’autoroute Est-Ouest devra générer 6 000 postes d’emploi direct et indirect dans divers disciplines des travaux publics, a-t-on souligné. In situ, le ministre des Travaux publics et des Transports a soutenu que le parachèvement de ce chantier traversant huit communes d’El Tarf, dont le Lac des oiseaux, Besbes et Ain Lassel, insufflera une nouvelle dynamique à la région et fera d’El Tarf, «une région de transit par excellence». Le ministre, abordant la question du péage sur l’autoroute Est-Ouest, a précisé que cette démarche sera appliquée «ultérieurement» soulignant que le tarif du péage sera «symbolique» et destiné à l’entretien et la maintenance de l’autoroute. Accompagné des autorités locales, M. Abdelghani Zaalane devait se rendre au nouveau port d’El Kala



M. Zaalane appelle au respect des délais de livraison des projets en cours



Inspectant le chantier de l’évitement d’El Kala, lancé en 2015, le ministre a exhorté l’entreprise réalisatrice à tenir ses engagements et livrer le chantier dans «les délais impartis». Il a, à ce propos ajouté que le projet a pour objectif de fluidifier la circulation routière dense dans cette zone. Selon les explications fournies au ministre, l’évitement d’El Kala, totalisant un investissement public de 840 millions de dinars, actuellement à 75% d’avancement sera livré «avant l’été prochain». Le ministre s’est enquis également des travaux d’aménagement extérieur du nouveau port de pêche d’El Kala et a donné des instructions fermes à l’effet de respecter les délais de travaux. Confiés à une entreprise nationale, les travaux d’aménagement extérieur englobent la protection en bloc de l’enracinement de la jetée et des terres pleines du port contre la houle et la réalisation d’un système de drainage d’eaux pluviales ainsi que le parachèvement d’une clôture. Le projet, d’un coût de l’ordre de 840 millions de dinars, a atteint un taux d’avancement de 75%, selon les responsables du chantier qui se sont engagés à livrer le chantier

«en avril 2019». (APS)