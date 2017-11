Accidents de la route : 10 morts et 279 blessés en une semaine

Dix personnes ont trouvé la mort et 279 autres ont été blessées dans 245 accidents de la route survenus du 7 au 13 novembre au niveau des zones urbaines, a indiqué jeudi dernier un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN). Selon le même communiqué, le nombre d'accidents de la route a connu une baisse importante (-16 accidents) de même que celui des blessés (-63 blessés), tandis que les décès ont augmenté de deux cas (+2 décès).

Le communiqué impute les raisons au facteur humain avec 97,96% et à d'autres facteurs liés au véhicule et à l'environnement. La DGSN appelle dans ce cadre les usagers de la voie publique à faire preuve de vigilance, à respecter le code de la route et à ne pas dépasser la vitesse recommandée, tout en contrôlant périodiquement leurs véhicules, rappelant que le numéro vert (1548) et celui des secours (17) étaient à la disposition des citoyens 24/24H.