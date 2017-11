Tizi Ouzou : 2 sexagénaires arrêtés en possession de 25 kilos de Kif

Dans le cadre de la lutte contre le trafic illicite de drogue et stupéfiants, les éléments de la sûreté de daïra de Makouda, nord du chef- lieu de Tizi-Ouzou, ont réussi, après un minutieux travail d’enquête, à interpeller deux individus, âgés respectivement de 64 et 60 ans, demeurant tous deux à Makouda, apprend-on de la cellule de communication de la sûreté de wilaya de Tizi-Ouzou.

L’opération s’est soldée par la saisie d’une quantité importante de drogue estimée à 24 kilogrammes et 774 grammes de cannabis destinés à la commercialisation, a indiqué la même source. Présentés lundi dernier au parquet de Tigzirt, les deux sexagénaires dealers ont été mis en détention préventive pour le chef d’inculpation de détention de stupéfiants à des fins de commercialisation.

