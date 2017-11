Asphyxie par le monoxyde de carbone : Décès de 15 personnes depuis le début de l’année

Quinze personnes sont décédées asphyxiées par le monoxyde de carbone dans la wilaya d'Alger depuis 2017 (du 1er janvier au 15 novembre), a indiqué jeudi dernier le chargé de l'information auprès de la protection civile de la wilaya d'Alger.

Quinze décès ont été enregistrés cette année contre 11 cas durant la même période de l'année 2016, a déclaré à l'APS le lieutenant Khaled Benkhalfalah, précisant que ces décès sont dus essentiellement à «un manque de vigilance, à un mauvais entretien des appareils de chauffage et au manque d'aération».

«Cependant, les agents de la protection civile sont parvenus lors de leurs interventions dans la wilaya d'Alger à sauver 75 personnes d'une mort certaine au monoxyde de carbone», a ajouté le même responsable. Le plus grand nombre des cas de décès au monoxyde de carbone a été enregistré en août dernier (8 cas) dans les communes de Kouba et d’Oued Koreich, contre un décès en janvier, 3 décès en févier, et 3 autres en juin dernier à Alger. Aucun cas n'a été enregistré en octobre dernier, a-t-il fait savoir.

Par ailleurs, le lieutenant Benkhalfallah a précisé que «les cas d'asphyxie au monoxyde de carbone ont été enregistrés dans plusieurs quartiers d'Alger où des familles entières ont trouvé la mort, pour la plupart habitant dans des immeubles».

«Ces asphyxies sont essentiellement dues à l'absence d'aération dans les chambres, les habitations, les locaux et dépôts, ce qui est à l'origine de la hausse du taux du monoxyde de carbone brûlé et de la baisse du taux d'oxygène provoquant la mort», indique-t-on de même source.

Il a cité certaines causes de ces asphyxies, à l'instar du mauvais entretien des appareils de chauffage et chauffe eau, des raccordements et du montage incorrects de ces appareils et des transformations anarchiques qui empêchent une bonne aération.

Le responsable recommande l'achat des appareils d'origine de bonne qualité, précisant que les services d'intervention de la protection civile ont relevé que la majorité des accidents enregistrés sont dus au manque de prévention et au non-respect des conseils et recommandations. (APS)