CHU de Tlemcen : programme de transplantation rénale

Un programme de transplantation rénale est en cours d'élaboration au niveau du CHU Dr-Tedjini-Damerdji de Tlemcen, a-t-on appris du professeur Benmansour Mustapha, chef du service néphrologie. Considéré depuis six à huit années comme pôle de la greffe rénale, le CHU de Tlemcen est en phase de finaliser ce programme devant satisfaire 50 à 60 malades par an, a-t-il indiqué à l'APS. Le même responsable a rappelé que son service effectue des séances de dialyse au profit d'un millier de patients de la wilaya de Tlemcen, soulignant qu'en Algérie, 23.000 à 24.000 patients suivent ces séances.

Toutefois, ce programme est confronté à la réticence en matière de dons d'organes, en dépit des multiples actions de sensibilisation menées sur le terrain, notamment un colloque organisé en 2011 sur ce thème, a-t-il fait savoir.

En attendant, le service de néphrologie s'attelle à former des médecins, en veillant à l'amélioration constante de leur niveau et la mise à jour de leurs connaissances, à travers notamment la tenue de telles rencontres, a-t-il ajouté, signalant la publication, à l'occasion du sixième congrès, d'un manuel de dialyse.

Réalisé par les professeurs Benmansour Mustapha, Farid Hadhoum et le docteur Ryad Grari, ce document a été conçu pour répondre aux besoins de la prise en charge des pathologies rénales et l'amélioration de la thérapie. Il repose, selon le professeur Benmansour, sur l'expérience mondiale en général, et algérienne en particulier, et propose des prises en charge ciblées lorsque le patient est en dialyse, a-t-on expliqué. (APS)