Guérison des plaies : Plus lente si on se blesse la nuit

Si on se coupe ou on se brûle la journée, les plaies guérissent beaucoup plus vite que si ces blessures se produisent la nuit,

note une étude publiée tout récemment, qui met l'accent sur l'importance de l'horloge biologique dans le processus de guérison.

Cette découverte pourrait avoir des applications pour les interventions chirurgicales et procurer des cibles pour de nouveaux traitements qui accélèrent la guérison, estiment les chercheurs du laboratoire de biologie moléculaire à Cambridge, au Royaume-Uni.

Leurs travaux paraissent dans la revue médicale américaine Science Translational Medicine et sont les premiers à montrer comment notre horloge biologique interne agit sur les cellules de la peau pour la guérison. Pour le professeur John O'Neill, du laboratoire de Cambridge, ce phénomène «pourrait indiquer que l'organisme humain a évolué pour accélérer la guérison pendant le jour, une période où le risque de blessures est beaucoup plus élevé».

Cette horloge, ou rythme circadien, régule quasiment toutes les cellules de l'organisme humain selon des cycles de 24 heures déterminants pour de nombreux processus biologiques, tels que le sommeil, la sécrétion hormonale et le métabolisme.

Des tests effectués en laboratoire sur des cellules de peau humaine, des fibroblastes et des kératinocytes —ces dernières forment la partie superficielle de l'épiderme— ainsi que sur des souris, ont montré que pendant le cycle diurne de l'horloge biologique, les blessures guérissent presque deux fois plus rapidement. Ces chercheurs ont constaté le même phénomène avec des brûlures chez des humains en analysant les dossiers médicaux de 118 patients qui avaient été brûlés, provenant des grands centres de soins aux brûlés en Angleterre et au Pays de Galles. Ainsi, des brûlures prennent en moyenne 60% plus de temps pour guérir si elles se produisent la nuit, entre 20h00 heures et 08H00.

Leur guérison a mis 28 jours en moyenne, comparativement à 17 jours seulement si elles se sont produites pendant la journée entre 08H00 et 20H00, précisent les chercheurs. Selon eux, le fait que les cellules de la peau se déplacent beaucoup plus rapidement de jour vers le site de la blessure pour la réparer est la principale raison de la guérison accélérée.

De plus, ces cellules connaissent une activité accrue, en leur sein, de protéines jouant un rôle clé pour la cicatrisation.

Enfin, le collagène, la principale protéine formant la structure de l'épiderme, se dépose en plus grande quantité en journée dans la plaie. (APS)