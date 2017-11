Le Pr Mohamed Mansouri, DG de l’EHU d’Oran : « Nous obéissons aux normes pour la santé du malade »

Quelle est la situation de la restauration hospitalière à Oran ? Quelles sont les parties intervenant dans la chaîne de sa confection ? Répondent-elles aux normes médicales et sécuritaires fixées par les organisations internationales ? Quelle est l’organisation technique et réglementaire qui la gère ?

Dans cet entretien, le Professeur Mohamed Mansouri, directeur général de l’Etablissement hospitalo-universitaire d’Oran, répond à nos questions.



Quelle appréciation faites-vous de la gestion et du fonctionnement de la restauration hospitalière à l’EHU d’Oran sous votre direction ?

Depuis ma nomination à la tête de cet établissement, la priorité pour moi devait être accordée à l’amélioration de la sécurisation des repas et aux conditions d’hygiène. Nous avons, ainsi, commencé par adopter le principe de «la marche en avant», un principe universel. Il faut savoir que le nombre des repas confectionnés à l’EHU est de 2000/jour et donc l’existence d’un risque très élevé d’intoxication. C’est pourquoi, la première décision était de mettre en place tous les instruments de mesure qui permettent d’adopter «la marche en avant» dans la confection des repas. Cela veut dire que la réception se fait au bout de la chaîne afin que le repas soit confectionné au terminus avec tous les espaces dédiés au traitement qui ont servi à cela. Après la mise en place dudit principe, nous avons pensé aux apports diététiques du repas qu’on devait donner au patient. Ainsi nous avons adopté un schéma similaire à celui adopté en France.

Le séjour d’un malade est en moyenne de 5 à 6 jours et donc pour ce qui est de l’apport équilibré en légumes, le repas comprend un légume pendant les 6 jours. Exemple, on commence le 1er jour par le haricot comme accompagnement et c’est ce même légume qui revient le 6e jour. Cela permet de manger un légume de saison sans pour autant partir toujours sur les féculents, les pâtes, etc. Nous alternons aussi entre les viandes de dinde, de poulet et de veau, toutes fraîches, qui sont servies au patient avec un dessert. Et pour rendre l’hygiène encore plus importante, le repas est servi dans des barquettes fermées et réservées aux malades ».



Est-ce que le fonctionnement du service de restauration répond à un cahier de charges spécifique au statut juridique de l’établissement ou bien cela relève du staff directoire?

D’abord, il y a un budget annuel affecté au service de restauration, sinon il faut s’inscrire dans la diététique du malade. Ce sont des médecins qui définissent les apports nécessaires aux malades, car il y a des services spécifiques à l’exemple de la médecine interne où il y a des cas diabétiques et pour lesquels des repas spécifiques sont confectionnés. Ils ne contiennent pas du sucre et sans sel.



Comment fonctionnent l’organisation interne du service ? Qui intervient dans la chaîne de la confection des repas destinés aux

malades ?

Il y a d’abord un comité de réception des denrées alimentaires qui est présidé par le chef de service de médecine préventive ; un autre médecin, et le financier de l’établissement et de la directrice de la logistique et des moyens généraux y font partie. La confection est faite ensuite sur orientation de ce médecin, quant aux apports diététiques que doivent recevoir les malades et selon la nature de la maladie. Vous savez, un malade alité ne dépense pas beaucoup d’énergie, par contre les malades qui subissent des traitements ou des interventions lourds, ceux là reçoivent un repas adapté à leur état. Pour les cas des malades qui sont sous chimiothérapie, leurs repas sont fonctionnés dans leur service même. Concernant les malades atteints de leucémie, nous achetons des denrées stérilisées qui sont servies dans des boites supports hyper-sécurisés. De manière générale, les repas se font sur orientations du médecin du service de médecine préventive ».



L’EHU est doté de combien de médecins diététiciens ?

« Nous avons deux diététiciens pour tout l’hôpital qui interviennent dans la restauration, sinon il y a des services qui disposent de leurs propres diététiciens. Il s’agit de services de pathologie métabolique à l’exemple de la médecine interne, l’endocrinologie, la diabétologie et la cardiologie. Pourquoi ? Parce qu’au-delà du fait que le patient doit recevoir durant son séjour une nourriture qui ne doit pas fausser le diagnostic de son état et les traitements qu’il reçoit, l’hôpital le prépare —a posteriori— à prendre une alimentation spécifique qui le protège des complications, une fois qu’il est rentrera chez lui.



Existe-t-il des normes internationales fixées par l’OMS qui déterminent les apports nutritionnels des malades ? Si oui, est-ce que le secteur dans notre pays respecte ces normes ?

Ce que je peux vous dire déjà qu’en Algérie, nous obéissons aux normes de la sécurité alimentaire. Le principe de la «marche en avant » est une norme universelle. Sinon, les normes réelles sont indiquées par les médicaux, car il faut savoir que dans ce domaine, l’aspect socio-culturel de la population est pris en considération. Vous ne pouvez pas donner de la sauce béchamel à un Algérien hospitalisé ; il ne peut la manger. Alors que ceci est très courant dans les hôpitaux français. Sinon les apports nutritionnels des malades sont fixés en fonction des normes internationales à savoir les taux des glucides, protides, lipides et d’acides gras. Encore une fois, ces taux peuvent être changés en fonction de la maladie du patient. On ne peut pas servir de la viande à un patient qui souffre d’une insuffisance hépatique. Dans les cas de l’athérosclérose, les légumes sont carrément supprimés ».



Peut-on avoir une approximation du budget réservé à la restauration hospitalière et qui le détermine ?

C’est le ministère qui détermine l’enveloppe allouée à l’alimentation pour chaque établissement hospitalier. En ce qui concerne l’EHU, le budget est à peu prés de 145 millions de DA/an.



Le service compte combien d’employés ?

Une dizaine de cuisiniers répartis sur deux brigades, une dizaine d’aides-cuisiniers qui font le travail d’épluchage, la découpe..., et un serveur par étage, sachant que l’EHU regroupe 30 services.



Quel est le taux du retour de repas ?

Un malade sur 10 retourne le premier repas, mais au bout du 2e, il commence à prendre le repas. Autrement dit, sur 100 repas nous avons 5 à 6 retours soit 7 à 10 % du total des repas servis.



Les familles sont-elles autorisées à fournir le repas au patient ?

Non, ceci est strictement interdit ; n’empêche qu’il y a des familles qui arrivent à tricher. Ce que les familles ne savent pas, c’est que l’hôpital interdit les repas provenant de l’extérieur, d’abord pour éviter aux patients les intoxications alimentaires, ensuite il y a des raisons en rapport avec la détritique imposée par la maladie de chaque patient.

Aussi, l’hôpital a le devoir d’assurer une prise en charge totale du malade et la nourriture fait partie des soins, car cela permet de faire de l’éducation sanitaire en matière d’alimentation diététique. Il apprend à manger des repas légers, non gras...».



Propos recueillis par : Amel Saher