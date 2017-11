Alimentation hospitalière : elle fait partie des soins

Nourrir, fortifier, guérir, réconforter ? Comment et à quel rythme sont distribués les repas au niveau des établissements de santé ?

Que mangent les malades, et qui décide de la composition de leurs repas ?

L’alimentation tient une place importante dans la vie des êtres humains et, notamment, en milieu hospitalier qui ne peut être considéré comme restaurant gastronomique.

L’alimentation n’a jamais cessé d’être remise en cause par les patients qui dénoncent divers dysfonctionnements de la restauration hospitalière.

Les repas servis ont généralement la même réputation : secs, peu copieux, sans saveurs... Seulement, sait-on vraiment comment sont élaborés les menus de ces repas dénigrés, mais qui font partie de la démarche thérapeutique. Diverses rencontres scientifiques ont mis en évidence le décalage qui existe entre l’offre alimentaire institutionnelle et les attentes des malades hospitalisés. Ainsi le repas prend une dimension toute particulière, compte tenu de la situation captive et fragilisée des personnes hospitalisées. Selon le Dr Smaïli, l’environnement et l’alimentation jouent un rôle primordial dans le bien-être d’une personne.

Cependant, en milieu médicalisé, ces paramètres sont réduits à des fonctions ordinaires. «Tout d’abord, le repas est un élément de soin et occupe une place importante dans la journée des convives, qui ne veulent plus être captifs mais acteurs du choix des repas ». Il estimé que la qualité de l’alimentation est primordiale et met en avant le fait que «c’est aux acteurs sur terrain de faire comprendre que la restauration est importante pour l’hôpital et fait partie des soins. C’est à eux de valoriser ce métier et tout ce qu’il comporte », dit-il. Un cadre dans un hôpital public, qui a préféré gardé l’anonymat, estime que «le souci de l'hygiène, en sus d'être une obligation réglementaire, une exigence des malades et une responsabilité pénale pour l'hôpital, facilite le repérage des toxi-infections alimentaires». La maîtrise des risques passe, selon lui, par celle des méthodes de travail, l'hygiène des aliments et du matériel utilisé ainsi que du personnel et du milieu. Ainsi,

«le personnel est tenu d'avoir une tenue et un comportement sains », affirme-t-il tout en précisant que «ces éléments représentent une source de bactéries responsables d'intoxications alimentaires».

Traitant du «risque alimentaire en milieu hospitalier », le Dr Farah, relève avec force le déficit dans le circuit alimentaire qui génère une grande variété d'intoxications. «Les agents mis en cause dans de telles contaminations peuvent être viraux (poliomyélite,

hépatite A...), parasitaires (taenia, ascaris...) ou chimiques (métaux lourds, adjuvants...) ». Il précise que les plus redoutables restent les bactéries responsables des toxi-infections alimentaires (gastroentérites dues au staphylocoque). De tels germes peuvent être présents dans tous les aliments contaminés par des plaies du personnel ouvrier et lorsque les conditions de leur prolifération sont réunies, c'est la survenue d'une toxi-infection.



« Anonyme et sans âme » pour le malade



Le service du plateau-repas distribué aux patients est assuré quotidiennement par le personnel de restauration en corrélation avec le personnel médical. En effet, si le patient n’a pas conscience des étapes qui précèdent son service, elles n’en restent pas moins nombreuses. Avant de pouvoir servir ce plateau, il faudra bien évidemment en commander les matières premières, puis élaborer différents plats. S’ajoutent la prise de commande auprès des patients hospitalisés, puis le service et enfin la phase de débarrassage. De nombreux membres du personnel hospitalier sont ainsi mobilisés pour ce service et chaque personne a un rôle précis à assumer.

L’ensemble du personnel chargé de la fonction «alimentation» a un rôle déterminant dans l’acceptation du repas par le patient. En effet, la valeur symbolique du repas est entre leurs mains. Tandis que le repas traditionnel, familial, est un lieu de communication, d’échanges affectifs, de participation à une organisation sociale, un espace convivial…, à l’hôpital, il n’a pas d’origine connue. L’alimentation apparaît au patient comme anonyme et sans âme, sans aucune charge affective ; ce qui peut engendrer de profondes frustrations. Hadda. B, hospitalisée au CHU Mustapha au service maternité nous dira : « La nourriture qu’on nous donne n’a pas de goût, mais je me force à manger, parce que c’est interdit de faire rentrer des repas, mis à part des fruits et

de l’eau minérale ».



Une alimentation équilibrée en fonction de la pathologie



Depuis juin 2006, une circulaire ministérielle interdit, dans les hôpitaux, l’introduction, de l’extérieur, de quelconque nourriture. En fait il s’agit d’interdire aux familles des malades de ramener de la nourriture pour les patients hospitalisés. L’argumentaire est qu’un malade hospitalisé doit avoir une alimentation équilibrée en fonction de sa pathologie. Par ailleurs cette nourriture provenant de l’extérieur, non contrôlée, peut être source de toxi-infections d’origine alimentaire. En effet la préparation des différents repas hors du milieu hospitalier, puis le transport jusqu’à l’hôpital, le plus souvent dans des sachets en nylon, cabas et autres peuvent être source de contamination. Plusieurs heures séparent d’ailleurs la préparation du repas et son arrivée à l’hôpital, créant ainsi dans beaucoup de cas une occasion aux germes de proliférer, en particulier durant la saison chaude. Cela dit, un malade ne peut plus être considéré comme un simple usager passif mais comme une personne ayant des exigences et des attentes pour le bien de sa santé. Il doit être considéré comme un véritable client que l’on doit satisfaire sur le plan médical afin qu’il guérisse et quitte le lit de l’hôpital en bonne santé.

Avant l’hospitalisation, chaque patient se caractérise par des préférences et des habitudes alimentaires variables selon sa trajectoire socio-culturelle. Selon, le Dr Saïdi nutritionniste «la restauration hospitalière n’a rien à conquérir et dispose d’une clientèle captive extrêmement hétérogène. Toutes les classes et sociales et tranches d’âge y sont présentes, constituant autant de sous-populations aux habitudes alimentaires différentes, tant en nature qu’en quantité. Cela dit la prise en compte des particularités alimentaires de chacun est une marque de respect de l’identité du malade, respect qui participe à la dimension thérapeutique du repas», souligne-t-il. Toujours selon notre nutritionniste, il y a lieu de prendre en compte l’état psychologique du patient ainsi que les régimes spécifiques liés à sa pathologie et la durée du séjour à l’hôpital. Garantir une sécurité alimentaire maximale est la priorité de tout gestionnaire de structure sanitaire, depuis que le ministère de tutelle a imposé la prise en charge des repas et de la literie du patient depuis onze ans déjà. Mais, un tel objectif nécessite un état des lieux des plus exhaustifs pour rompre avec les pratiques du «laisser-aller » et l'« insouciance » ayant, jusque-là, prévalu au sein de l'hôpital algérien. Et il est de même dans la lutte contre les maladies nosocomiales.

Sarah Sofi