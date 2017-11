M. Mokhtar Hasbellaoui : « Le service civil ne sera pas supprimé »

«Il est inadmissible qu’un médecin refuse de soigner un patient en dehors de sa wilaya d’origine.» C’est en ces termes que le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière a répondu aux doléances des médecins résidents, après le mouvement de grève cyclique observé deux jours durant.

Le ministre, qui s’exprimait mercredi, en marge de la cérémonie de sortie de la deuxième promotion de praticiens inspecteurs de santé publique, à l’INSP d’El-Biar, a donné son niet définitif quant à la demande des médecins résidents, revendiquant la suppression du service civil imposé comme condition préalable avant de pouvoir exercer à leur propre compte.

M. Hasbellaoui a laissé entendre, néanmoins, que les portes du dialogue ne sont pas fermées pour autant, puisqu’un cycle de concertation avec les représentants des grévistes a été entamé pour trouver la solution idoine à même de prendre en charge les préoccupations des praticiens.

De ce fait, les représentants dûment mandatés des résidents en sciences médicales seront reçus par le ministre, au cours de cette semaine, pour débattre toutes les questions relevant des prérogatives du secteur de la Santé.

Le ministre a également tenu à préciser le fait que dans les textes contenus dans le projet de loi sur la santé, et qui sera soumis à l’Assemblée populaire nationale (APN) dans les prochains jours, «le service civil a été non seulement maintenu, mais celui-ci unifié à travers tout le territoire national».

En d’autres termes, les jeunes médecins spécialistes sont appelés à exercer trois années de service civil dans une structure de santé publique, quel que soit son emplacement géographique, avant de pouvoir exercer à titre privé.

Le gouvernement justifie le maintien de cette disposition par la nécessité de doter les structures de santé publique, notamment celles des zones reculées, d’un personnel médical spécialisé.

Rappelons que le Collectif autonome des médecins résidents algériens (Camra) a observé un débrayage cyclique de deux jours consécutifs (lundi et mardi ), afin d’ attirer l’attention des pouvoirs publics sur la situation socioprofessionnelle de ce corps médical, revendiquant principalement la révision du statut général du résident et l’amélioration des conditions de travail.

Selon le Dr Mohamed Taileb, membre du collectif autonome des médecins résidents algériens 2017, parmi les revendications du Camra, figure la révision du système du service civil dans sa forme actuelle, qui oblige un médecin à travailler entre un an et quatre ans dans des zones éloignées, sans qu’on lui assure un minimum de conditions matérielles pour son installation sur place.

À cet effet, le Dr Taileb estime qu’il est nécessaire d’encourager davantage le service civil, à travers la mise en place de mesures incitatives, telles que «le logement, les primes… ».

Le collectif de médecins résidents revendique, également, le droit d’être dispensés du service national, au même titre que les autres jeunes Algériens concernés par la mesure. Selon le Camra, les résidents ne bénéficient pas de la dispense accordée aux Algériens nés entre 1985 et 1987 ni de dispense pour cause médicale ou pour situation de soutien de famille.



2e promotion de 167 diplômés praticiens inspecteurs de santé publique



«Cette deuxième promotion, composée de 167 praticiens inspecteurs de santé publique, est appelée à toujours garder à l'esprit le serment qu’elle prêtera devant le juge du tribunal de Sidi M'hamed et à accomplir sa mission loyalement, avec abnégation et dans le respect de la loi», a de son côté déclaré le ministre, faisant remarquer que «grâce à la formation suivie, les praticiens inspecteurs ont acquis de nouvelles compétences qui leur permettront d'améliorer les prestations de soins». «Ils seront habilités, a-t-il souligné, à effectuer des visites d'inspection et de contrôle dans tous les établissements de santé publics ou privés, après la promulgation des décisions et conformément aux lois et réglementations en vigueur.» Il y a lieu de souligner que «la promotion compte 125 médecins, 27 chirurgiens dentistes et 5 pharmaciens», a fait savoir le ministre de la Santé. La première promotion sortie en 2005, soit il y a plus de douze années, comptait 198 praticiens inspecteurs (120 médecins inspecteurs, 68 chirurgiens dentistes inspecteurs et 10 pharmaciens inspecteurs).

S. A. B. Cherif