Fécondation in vitro : En constante progression

La stérilité, souvent vécue comme une frustration majeure par de nombreux couples, n'est plus une pathologie incurable. C’est en grande partie, grâce à la procréation médicalement assistée qui permet de réaliser la fécondation hors de l'organisme, au grand bonheur de milliers d’Algériens, qui peuvent enfin exaucer leur vœu de «donner naissance à un enfant».

C’est dans cette optique que le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière œuvre actuellement à lever la contrainte financière et celle liée à la disponibilité des produits pharmaceutiques spécifiques, et cela afin de faciliter l’accès à la Procréation médicalement assistée (PMA).

Cette annonce a été faite par le premier responsable du secteur, M. Mokhtar Hasbellaoui, qui a présidé l’ouverture du 5e Congrès de la Société algérienne de médecine de la reproduction, qui a précisé que son département est en train d’œuvrer «pour que la contrainte financière ne soit plus une impasse pour les plus démunis, et pour que tous les produits pharmaceutiques spécifiques nécessaires à la PMA s’inscrivent durablement dans une démarche normalisée, au même titre que l’ensemble des autres produits pharmaceutiques».

Le ministre de la Santé a affirmé que le bonheur d’avoir un enfant est «un droit partagé». Cependant, il a reconnu que «beaucoup reste encore à faire pour y arriver», avant de souligner «le large essor que cette activité médicale a connu, ces dernières années en Algérie, depuis le début des années 1990 dans le secteur public, et ce grâce à des précurseurs en la matière, comme le Pr Laliam et le Dr Ftouki».

«Avec 16 centres fonctionnels spécialisés en PMA relevant du privé, cette pratique s’est davantage développée, d’autant que 8 autres centres privés sont en cours de réalisation», a-t-il indiqué, tout en ajoutant que pour ce qui concerne le secteur public, les unités de PMA du CHU Nafissa-Hamoud d’Alger et d’Oran viendront renforcer la démarche de l’État initiée en ce sens. Le centre de Parnet, qui propose des prestations médicales et chirurgicales, ainsi que l'insémination artificielle pour le traitement des problèmes de procréation, accueille près de 100 couples par jour venant de toutes les wilayas, outre les 6.000 dossiers en liste d'attente pour un suivi médical.

«Ce développement bénéficie d’ores et déjà d’un accompagnement des pouvoirs publics pour la prise en charge de l’ensemble des aspects particuliers liés à cette technique», a assuré M. Hasbellaoui

De ce fait, le ministre a relevé qu’en plus des aspects liés à l’enregistrement des produits pharmaceutiques spécifiques et aux mécanismes de leur importation, la problématique bio-éthique pour l’aide à la reproduction est prise en charge.

«Cette question est prise en charge dans le cadre du projet de la nouvelle loi sanitaire, de manière à cadrer légalement tous les domaines où des questionnements éthiques, moraux et juridiques peuvent se poser», a-t-il expliqué, citant, entre autres aspects, le statut de l’embryon, la filiation, la durée de conservation des cellules.

Le ministre s’est félicité, à ce propos, que les travaux de cette rencontre abordent les «déterminants moraux et éthiques guidant et devant guider toutes les étapes de la lutte contre l’infertilité».

Il y a lieu de souligner que cette rencontre a donné lieu à d’intenses échanges sur les nombreux aspects de la fertilité, de l’assistance médicale à la procréation et des avancées thérapeutiques.

Selon les estimations, quelque 350.000 couples souffrent de difficultés de procréation au niveau national. Nombre d'entre eux se tournent vers les cliniques privées en Algérie ou à l'étranger, notamment en Tunisie, pour un suivi médical ou pour une insémination artificielle.

Sarah A. Benali Cherif