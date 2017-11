Santé scolaire : renforcement des effectifs

Le ministre de l’Éducation nationale, en coordination avec le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, et celui de l’Enseignement supérieur, compte procéder, incessamment, au recrutement externe et de l’examen professionnel de promotion à quatre grades, à savoir : médecin généraliste, psychologue clinicien, aide-soignant principal et infirmier titulaire d’un diplôme d’État.

Cette décision, qui s’inscrit dans le cadre du renforcement des effectifs en matière de santé scolaire, a été annoncée, jeudi, par la ministre de l’Éducation nationale, Mme Nouria Benghebrit, qui a précisé, sur ses comptes Facebook et Twitter, que de plus amples détails sur ce concours de recrutement externe et de l’examen professionnel de promotion à quatre grades seront apportés par son département, à partir de la semaine prochaine, notamment pour ce qui est du nombre de postes à pourvoir.

Cette opération entre dans le cadre du Plan national de développement de la santé en milieu scolaire. Des efforts considérables ont été consentis par les pouvoirs publics en vue d'assurer «un ensemble de prestations dans les domaines éducatif, préventif et curatif».

De ce fait, il est à noter le rôle important attribué à la santé scolaire, qui consiste en le suivi médical des élèves.

Cette pratique qui se base, notamment sur la prévention, vise à améliorer la santé des enfants scolarisés, en détectant et en prenant en charge ceux atteints de maladies en les orientant vers les centres de santé spécialisés pour un suivi régulier, si nécessaire.

Dans cette optique, le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Mokhtar Hasbellaoui, avait insisté, dernièrement, sur la nécessité d'ouvrir de nouvelles unités de dépistage et de suivi (UDS), et de médecine préventive (UMP) en milieux éducatif et universitaire.

Le ministre a également fait part de la nécessité de poursuivre les efforts afin de «renforcer la santé scolaire et universitaire par de nouvelles unités de dépistage et de suivi (UDS), de médecine préventive (UMP) et d'équipes de santé scolaire et universitaire (médecins, chirurgiens-dentistes, psychologues et infirmiers)». Le ministre de la Santé avait mis l’accent sur l’importance d’assurer aux élèves, tout au long de leur cursus scolaire, une meilleure prise en charge en matière de santé et santé mentale, outre une éducation sanitaire qui leurs permettront d’acquérir des connaissances dans ce domaine et, par là-même, d’adopter des comportements favorables à leur santé. Il faut dire que les différentes actions, entreprises dans le cadre de la mise en œuvre du programme national de santé scolaire et universitaire, ont permis d’enregistrer des résultats très satisfaisants.

En matière de santé scolaire, le partenariat entre l’éducation nationale et l’enseignement supérieur s'est traduite par la mobilisation de 1.829 unités de dépistage et de suivi (UDS) réparties à l’échelle nationale, 2.264 médecins, 2.084 chirurgiens-dentistes, 1.779 psychologues et 2.479 paramédicaux.

Par ailleurs, le plan national de santé mentale 2017-2020 prévoit le renforcement de la psychologie scolaire dans l’objectif de lutter contre la violence, la délinquance juvénile et les addictions en milieu scolaire.

Cette importante mesure a fait l’objet d’un plaidoyer de la part des spécialistes du domaine qui soulignent la nécessité d’accompagner psychologiquement l’enfant et l’adolescent dans leur milieu scolaire, en augmentant le nombre des psychologues et aussi en favorisant la formation de personnels spécialisés en santé mentale infantile. Selon ces spécialistes, la prévention demeure le moyen le plus efficace pour sauvegarder la santé, qu’elle soit physique ou mentale ou sociale.

Kamélia Hadjib