Centrafrique : Prolongation du mandat de la MINUSCA

Le mandat de la mission onusienne MINUSCA en République centrafricaine, arrivé à terme mercredi, a été prorogé à l'unanimité d'une année par le Conseil de Sécurité des Nations unies (ONU), jusqu'au 15 novembre 2018. Le Conseil de Sécurité de l'ONU a également autorisé l'envoi d'un supplément de 900 hommes. Ce renforcement vise à accroître la flexibilité et la mobilité dans la mise en œuvre du mandat de l'ONU en RCA. Intervenant à la tribune de l'ONU en septembre, le président centrafricain Faustin-Archange Touadéra avait sollicité auprès de l'organisation l'augmentation de l'effectif des casques bleus en RCA et évoqué la nécessité du déploiement des Forces armées centrafricaines (FACA). Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, avait dans cet objectif, séjourné en RCA du 24 au 27 octobre où il s'était employé à écouter les différentes sensibilités, même dans la ville agitée de troubles de Bangassou (sud-est) où il s'était rendu. Mis devant l'évidence, il a reconnu la nécessité d'augmenter l'effectif des casques bleus à plus de 900 hommes et d'associer les FACA à l'oeuvre de pacification du pays, admettant que les forces onusiennes à elles seules ne pouvaient accomplir cette mission. Il avait promis de plaider auprès du Conseil de sécurité de l'ONU à cette fin.(APS)