Mostaganem : LA poésie Melhoun pour le « prix Sidi Lakhdar Benkhellouf »

La première édition du concours national de poésie Melhoun «Prix Sidi Lakhdar BenKhellouf» est prévu en décembre prochain à l’occasion du Mawlid Ennabaoui, a-t-on appris mercredi auprès de la direction de la culture de la wilaya. La maison de la Culture Ould Abderrahmane Kaki a annoncé le thème de la première édition du concours ouvert à tous les poètes du Melhoun à travers le pays et expliqué les conditions de participation. Le comité d'organisation a choisi le thème Louanges du prophète Mohamed (QSSSL) et fixé la date de réception des écrits pour le mois prochain, a indiqué la même source. La participation à ce concours, qu'organise le secteur de la culture de Mostaganem, doit se faire par une qacida en melhoun algérien de 40 vers, inédite et non retenue dans un autre concours. La qacida doit être envoyée par e-mail au jury avant le 10 décembre prochain. Sidi Lakhdar Benkhellouf, dont le concours porte le nom, a vécu au 16e siècle dans la Dahra, à l’est de Mostaganem, pendant plus de 124 ans. Il a composé des poèmes la plupart des louanges du prophète (QSSSL) en dialecte algérien, à l’exception de deux poèmes épiques, l'un relatant l’histoire de Mazaghran et sa bataille célèbre contre l'occupant espagnol (22-26 août 1558) et l'autre la bataille de Cherchell, selon des sources historiques.(APS)