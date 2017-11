Premier Café littéraire du théâtre d’Oran : Leila Aslaoui et Ziani Chérif Ayad, invités

La romancière, militante pour la promotion des droits de la femme, Leila Aslaoui, et le metteur en scène Ziani Chérif Ayad, seront les premiers invités du «Café littéraire» du théâtre régional, dont la premier numéro est prévue pour le 25 novembre en cours, apprend-on du directeur de cet établissement. Leila Aslaoui, auteure du roman «Sans voile, sans remords» et Ziani Chérif Ayad, metteur en scène de la pièce de théâtre «Bahidja», une adaptation du même roman, partageront ainsi l’expérience des deux œuvres, avec le public oranais. La pièce théâtrale «Bahidja, une production 2017 du théâtre national algérien (TNA), est programmée le même jour juste après le café littéraire, indique Mourad Senouci, précisant qu’il s’agit de la première présentation de la pièce à Oran, la pièce n’étant jouée jusque-là qu’à Alger. L’auteure Leila Aslaoui sera également reçue pour la première fois à Oran dans le cadre du Café littéraire, note le directeur du TRO, ajoutant que cette nouvelle manifestation littéraire invitera chaque mois un grand nom de la littérature ou de la scène culturelle algérienne. «Nous avons choisi de faire peu et bien», soutient-il, soulignant que ce nouvel espace de débat baptisé «Masrah Alloula» se veut une des voies et de réflexion sur des thématiques en rapport avec la culture, dont le cinéma et, surtout, le théâtre. Outre des intellectuels de différents horizons, la présence des étudiants en littérature et en arts dramatiques, est fortement attendue dans ce Café littéraire, surtout que le TRO vient de conclure un accord avec l’université d’Oran pour l’intégration de cet espace parmi les activités pédagogiques notées, auxquelles les étudiants peuvent assister et faire des comptes rendus. (APS)