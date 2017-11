Mondial-2018 : Les 32 nations qualifiées

- Les trente-deux nations sont d'ores et déjà assurées de disputer la Coupe du monde 2018 en Russie, du 14 juin au 15 juillet.

. Les 32 qualifiés :

Pays hôte, qualifié d'office (1) : Russie

AFRIQUE (5) :

Nigeria, Egypte, Sénégal, Maroc, Tunisie

AMERIQUE DU SUD (4) :

Brésil, Uruguay, Argentine, Colombie

ASIE (4) :

Iran, Japon, Corée du Sud, Arabie saoudite

AMÉRIQUE DU NORD, CENTRALE ET CARAïBES (3) :

Mexique, Costa Rica, Panama

EUROPE (13) :

Allemagne, Angleterre, Belgique, Espagne, Pologne, Islande, Serbie, France, Portugal, Suisse, Croatie, Suède, Danemark.

• Les deux dernières places à prendre dans sont revenus aux 2 vainqueurs des barrages intercontinentaux :

Pérou - Nouvelle-Zélande (2-0)

et Australie – Honduras (3-1).