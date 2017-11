FAF : Désignation des entraîneurs des sélections U21, U20 et U17

Le Directeur des Equipes nationales, Boualem Charef, a procédé à la nomination des staffs techniques des sélections nationales des U-21, U-20 et U-17, a annoncé jeudi dernier la Fédération algérienne de football (FAF) sur son site officiel. Ainsi, la sélection algérienne des U21 sera dirigée par le DEN Boualem Charef, assisté de Hocine Abdelaziz, alors que l’entraîneur des gardiens de but est M’hamed Hanniched. Pour la sélection U20, Charef en est le coordinateur, alors que l’entraîneur principal est Salim Seba et son assistant est Hocine Achiou. Quant à la sélection U17, l’entraîneur est Sofiane Boudjellal. Les trois sélections de jeunes catégories (U21, U20 et U17) sont appelées à disputer respectivement les éliminatoires des jeux Olympiques Tokyo 2020, et les qualifications de la CAN-2019 .