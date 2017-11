Dans la LUCARNE : Retour en arrière

Les observateurs sont les spectateurs passifs d’une mode qui a tendance à se répéter sans que personne ne peut bouger le petit doigt. C’est un peu le monde en lui-même qui avance à reculons. Comme ce receveur d’un bus qui demande à ses clients « d’avancer à l’arrière ». Ce sont des choses qui frisent le ridicule, presque le non-sens. Et les gens acceptent en fait ces inepties normalement. Ils n’y trouvent rien à redire. C’est dans la normalité des choses comme l’air qu’on respire quotidiennement. Cela est vrai en football. Nos présidents de clubs de la Ligue1 nous y ont habitués ces derniers temps par un aspect qui se propage de club en club et d’année en année. Comme les bons entraîneurs à un prix plus qu’abordable ne courent plus les rues, certains présidents de clubs sont devenus impitoyables avec les entraîneurs. C’est vrai qu’il existe aujourd’hui beaucoup de personnes qui avaient fait du métier d’entraîneur leur job qui leur permet de subvenir à leurs besoins quotidiens. D’où le fait qu’ils acceptent la moindre offre émanant d’un club à fortiori de l’élite. Il est vrai qu’ils ne peuvent pas hésiter du fait qu’ils n’ont pas l’embarras du choix. Cette situation convient parfaitement bien à certains présidents, notamment ceux qui n’hésitent aucunement à « débarquer » leurs coachs. A titre d’exemple, le président de l’US Biskra a déjà « grillé » durant le présent exercice plusieurs entraîneurs. Tout est fonction du résultat obtenu. Il change d’entraîneur comme certains changent de chemises. C’est devenu dans l’air du temps. Il ne va pas incriminer les joueurs, ni sa propre personne, surtout que c’est lui et non pas l’entraîneur qui recrute. On fait à sa place cette mission (recrutement) importante dans un club. Comme les entraîneurs ne sont pas dans une position de force, ils donnent leurs accords afin de ne pas rester sans activité un peu plus longtemps. Là aussi, le président qui ne répond de rien devant personne renvoie le coach dès que son équipe fait un mauvais résultat. Le président de l’USB a fait le tour de la question et après avoir renvoyé Belatoui, il vient de rappeler l’ancien coach : Laknaoui. L’USM Blida a aussi engagé beaucoup d’entraîneurs qu’elle a remercié rapidement les uns après les autres. Le dernier Mouassa est parti avant même de fouler la pelouse du stade des frères Brakni. Le président du club blidéen n’a pas trouvé mieux que de faire appel à Sebaâ qu’il venait tout juste de renvoyer. Face à la réponse de Mouassa, il a rappelé en catastrophe Sebaâ. Ce dernier a fini par accepter. On peut comprendre à partir de ce cas que les présidents de clubs préfèrent les entraîneurs qui avaient déjà entraîné le club et avec lequel, ils avaient fait de très bons résultats. Pourtant, ils ont chassé sans aucune explication. L’USMA vient ces derniers jours d’accepter la démission du Belge, Paul Put. Il avait vraiment duré avec le club de la capitale, mais son revers devant le CSC, à Bologhine, a eu raison de sa témérité. Il a fini par se résigner à son sort et partir en présentant sa démission. Ce n’est pas un limogeage, mais un départ à l’amiable. Les Usmistes n’ont pas mis beaucoup de temps pour lui trouver un remplaçant. Ils ont jeté leur dévolu sur Hamdi qui les a conduits au titre de champion d’Algérie, mais aussi à la finale de la Ligue des champions d’Afrique il y a peu. On n’a pas voulu trop se « casser » les méninges. Ils ont ramené quelqu’un qu’ils connaissent plutôt qu’un entraîneur comme Courbis qui leur reviendrait plus cher. De pus, il faudra le convaincre à venir. Le NAHD, qui est sans entraîneur pour le moment, après la démission de Neghiz, qui a opté pour le championnat saoudien, hésite à trouver un nouvel entraîneur pour le suppléer. Urgemment, ils ont désigné Dziri pour assurer l’intérim. Ils veulent ramener leur ex-coach Alain Michel. Avec lui, ils avaient fait de très bons résultats. Ils ne l’ont pas oublié. On veut quelqu’un qu’on connaît, mieux que de ramener un autre qui pourrait leur créer des problèmes. C’est un peu la solution de facilité. Car le « turn over » reste d’actualité dans nos clubs et ce n’est pas aisé de trouver une autre solution.

Hamid Gharbi