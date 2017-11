ESS - PAC : gare à la surprise !

La 12e journée de Ligue 1 s'achèvera aujourd'hui, avec le déroulement des matches restants. C'est ainsi que les puristes sont en train d'assister, ces derniers temps, à des confrontations très serrées. C'est-à-dire que l'avantage du terrain n'est pas toujours déterminant, eu égard aux surprises constatées, lors de la précédente journée, avec la victoire du leader constantinois contre l'USM Alger.

Le même scénario s’est répété, à Bologhine, où l’USMA, du nouvel entraîneur Hamdi, s’est faite surprendre, à huis clos, par la JS Saoura sur deux banderilles signées Bekakchi (45+2) et Yahia Cherif (90+2). C'est ce qui va pousser les équipes recevantes de faire très attention à leurs adversaires. Il est certain que le stade du 8-Mai-45 de Sétif sera plein comme un œuf pour accueillir la visite des gars du Paradou, du président Zetchi. Il y a longtemps que cette équipe n’a pas joué dans cette ville. Il faut admettre que cette empoignade ne tombe pas à pic, du fait que les locaux ne sont pas bien depuis quelques journées. Mieux encore, ils ne marquent plus. Leurs attaquants sont «muets». Madoui, le coach sétifien, est conscient de la mauvaise passe traversée, ces derniers temps, par sa formation. Il a instruit ses joueurs pour renouer avec la gagne au plus vite. Ils savent que devant cette bonne équipe du PAC, qui se comporte bien hors de ses bases, rien ne sera facile, ni ficelé à l'avance. Toujours est-il, ils viseront les trois points de la victoire surtout qu'ils évolueront avec l'ensemble de leur effectif.

Au stade du 20-Août, le CRB aura face à lui la lanterne rouge, l'USM Blida qui ne compte que trois points dans son compteur. C'est d'ailleurs la seule équipe qui n'a pas encore gagné. Va-t-elle conjurer le mauvais sort en signant son premier succès face au CRB ? C'est la question que tout Blida est en train de se poser. Les Belouizdadis enhardis par leur précieux nul ramené de Tizi-Ouzou devant la JSK (2-2), voudront enchaîner par un autre bon résultat qui pourrait les hisser à la 2e place avec 20 pts. Un enjeu très important pour les Rouge et Blanc. A Biskra, l'USB qui reçoit le NAHD, qui a perdu son coach Neghiz, fera tout pour engranger son troisième succès de la saison. Les locaux commencent à s'habituer au rythme de la Ligue1. Ils doivent, cependant, se méfier de cette équipe du NAHD qui veut continuer sur sa lancée après sa victoire, at home, devant le MCA sur un but litigieux de Boulaouidet. Ceci dit, on va assister à des rencontres assez relevées. Que le fair-play soit au rendez-vous !

Hamid G.

Programme :



Aujourd’hui :

A Biskra (15h) : USB-NAHD

Au stade du 20-Août (16h) :

CRB-USM Blida

A Sétif (17h) : ESS-PAC