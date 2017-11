Ressources en eau à Sétif : Les grands transferts opérationnels en 2018

Trois mois à peine après la visite de travail et d’inspection du ministre des Ressources en eau dans la wilaya de Sétif, le secrétaire général de ce même département ministériel, accompagné du wali, a effectué une visite au projet des grands transferts qui connaît un avancement satisfaisant et permettra à cette vaste wilaya de respirer dès sa réception, au vu de l’impact sur le plan agricole avec l’irrigation de 36 000 hectares de terres et celui de l’alimentation en eau de pas moins de 1 800 000 habitants.

S’agissant de ce grand projet structurant qui permettra de transférer 313 millions de m3/an à partir des barrages d’Ighil Emda dans la wilaya de Bejaia et Erraguene dans celle de Jijel, le secrétaire général du ministère recevra toutes les explications, sachant que le « système Ouest» entre le barrage d’Ighil Emda et le nouveau barrage de Maouane sera livré d’ici la fin de l’année et le « système Est», qui a connu quelques contraintes d’ordre géotechniques au niveau de la galerie d’amenée de Ain Sebt et qui ont été levées, le sera à la fin de l’année 2018.

D’autres projets non moins importants, à l’instar de celui inhérent à la réhabilitation de l’adduction d’eau potable sur 45 km à partir de la source d’Oued Bered, dont les essais seront effectués en mars à venir, seront inspectés. Le secrétaire général du ministère et le wali insisteront particulièrement sur le strict respect des échéances fixées et procéderont sur place à la levée de toutes les contraintes, établissant par la même la nécessité de faire le point chaque semaine.

Dans la commune d’El Ouricia, la visite du projet d’alimentation de Sétif et des 9 communes situées à l’ouest de cette wilaya à partir du barrage de Maouane, pour toucher, à l’horizon 2040, plus de 1 106 770 habitants, sera marquée par le même intérêt que suscitera également la réalisation en 16 mois de la station de traitement. Un acquis qui sera consolidé au titre du programme d’urgence et du raccordement par une station monobloc d’un volume de 50 000 m3/jour pour alimenter avant l’été près de 600 000 habitants des villes de Sétif et El Eulma à partir du barrage de Maouane où sont déjà stockés quelque 8 millions de m3.

Dans cette wilaya où il s’agira de sécuriser l’alimentation en eau potable, le raccordement des communes de Sétif et celui des 7 communes du Nord de la wilaya à partir du barrage Tichy Haf, fera l’objet de la plus haute attention du représentant du ministre qui se rendra à Ain Kahla pour mettre en marche l’un des 5 forages destinés à renforcer la ville de Sétif. A ce titre, c’est un programme global de 30 forages qui sont implantés sur le territoire de la wilaya. 12 forages ont été réceptionnés et les autres sont livrés progressivement et le seront entièrement d’ici la fin du mois de mars 2018, pour dégager une dotation supplémentaire de 38 620 m3 en direction de 280 000 habitants. Les chantiers inhérents aux travaux de réhabilitation du système d’AEP de la ville de Sétif sur 32 secteurs et 21 770 branchements et à l’alimentation en eau des 4 communes de Ain Azel, El Hamma, Boutaleb et Beida Bordj, dans le sud de la wilaya, seront également inspectés.

F. Zoghbi