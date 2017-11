M. Abdelkader Zoukh, wali d’Alger : « valorisation du rôle des élus »

Le wali d’Alger, M. Abdelkader Zoukh, a mis l’accent sur le rôle des Assemblées élues, quelles soient communales ou de wilaya, dans le développement local et la mise à profit du potentiel dont disposent les collectivités.

Hier, lors d’une conférence de presse qu’il a animée en marge de sa visite de travail qui l’a mené sur les sites de bon nombre de projets de développement local au niveau de la circonscription administrative de Zéralda, M. Zoukh n’a cessé de plaider d’abord pour une participation massive à cette consultation électorale décisive pour l’avenir de toute commune du pays, mais aussi à faire le bon choix des candidats, « les plus compétents qui soient, pour relever le défi de la relance souhaitée dans divers domaines d’activité».

Ce ne sont point là de vains mots, d’autant plus que, de l’avis de M. Zoukh, les prérogatives dont disposent les élus locaux permettent à ces derniers d’optimiser au mieux leur gestion et tendent à prendre en charge l’ensemble des aspiration des citoyens.

Dans ce cadre, « la problématique liée a la disponibilité des ressources financières ne se pose plus, selon le wali d’Alger qui fait ainsi allusion à la hausse considérable des montants des PCD (programmes communaux de développement) prévue dès la prochaine année». Aussi, a-t-il argué , les élus locaux disposent de toute latitude d’établir une feuille de route la mieux adaptée aux spécificités de la circonscription relevant de leur compétence.

Sur un autre volet, le wali d’Alger s’est félicité du déroulement de la campagne électorale dans la capitale, soulignant qu’elle évolue dans de très bonnes conditions. « Nous n’avons enregistré aucun dépassement au niveau de la capitale», a-t-il précisé. En ce qui concerne, par ailleurs, la question du relogement, Abdelkader Zoukh a rappelé que la capitale avait bénéficié de 84.000 unités, dont 40.000 logements qui ont été distribués depuis le début de l’opération, en juin 2014. « Le recensement de 2007 avait permis d’identifier 72.000 familles vivant dans la précarité», a-t-il souligné, précisant que « le relogement devra se poursuivre jusqu’à l’éradication totale des bidonvilles et de l’habitat insalubre». Dans ce sens, il a fait savoir que la prochaine opération est en cours de préparation, mais n’a, toutefois, pas révélé le nom des sites et les nouveaux quartiers concernés par ce prochain recasement, affirmant que les détails ne pourront être communiqués que lorsque la commission activant sur le terrain, à cet effet, rendra son verdict. Cette 23e opération, qui aura lieu juste après les élections locales prévues le 23 novembre, concernera plusieurs quartiers et différentes formules de logement. « Une opération qui s’inscrit dans le cadre du plan stratégique tracé pour Alger visant à développer et à améliorer le paysage urbanistique de la capitale, en particulier pour l’éradication définitive des bidonvilles et des habitations précaires», a-t-il dit.



Zéralda, une grande localité



Abordant le sujet des logements participatifs, Zoukh a reconnu l’existence d’un retard considérable dans la livraison des projets. Malgré cela, le wali a tenté de rassurer les souscripteurs à cette formule, expliquant que « des efforts sont fournis pour que ces logements puissent être achevés dans les plus brefs délais».

Le wali a rappelé que toutes ces opérations de relogement s’inscrivent dans le cadre du plan stratégique tracé pour Alger, visant à développer et à améliorer le paysage urbanistique de la capitale, en particulier pour l’éradication définitive des bidonvilles et des habitations précaires. Il faut dire que des budgets conséquents ont été libérés et que les pouvoirs publics n’ont pas lésiné sur les moyens pour rendre à Alger la place qui lui revient, celle d’une capitale phare du Sud de la Méditerranée. Aussi, c’est une enveloppe financière de plus de 4.000 milliards de centimes qui lui a été consacrée, rien que pour la restauration des bâtisses et des vieux quartiers relevant de la wilaya d’Alger.

Selon M. Zoukh, cette opération, qui a vu la mobilisation de plus de 400 entrepreneurs et de bureaux d’études algériens et la création de plus de 12.000 postes de travail, entre dans le cadre du plan stratégique tracé pour Alger, visant à développer et à améliorer le paysage urbanistique de la capitale, en particulier pour l’éradication définitive des bidonvilles et des habitations précaires.

Par ailleurs, ce plan prévoit, aussi, la gestion de la modernisation du réseau routier de la wilaya d’Alger, en partenariat avec une société espagnole spécialisée dans le domaine, en vue de désengorger le trafic routier. D’après M. Zoukh, les études sont en cours et plus de 40 projets consacrés aux routes et au dédoublement des voies ont été lancés. Ce projet qui, selon le wali d’Alger, se déroule dans de bonnes conditions, devrait, après sa finalisation, résoudre définitivement le problème de la circulation que connaît depuis plusieurs années la capitale.

Le wali d’Alger a mis l’accent également sur le projet de reconversion du port de Reghaïa en grande marina. Un projet qui est appelé à développer et à booster l’activité touristique dans la capitale.

Concernant le programme de sa visite, le wali d’Alger, M. Abdelkader Zoukh, s’est enquis, au niveau de la commune de Staouéli, de l’état d’avancement des travaux de réalisation d’une trémie au lieu dit Bridja, du chantier de réalisation d’une école primaire dans la localité de Khaiti-Ahmed. Dans la commune de Zéralda, le wali d’Alger a procédé à l’inauguration d’une mosquée et d’une école coranique « Bait Essabil», du boulevard menant au centre ville à partir de l’hôpital de Zéralda, ainsi que de deux stades de proximité au niveau du complexe sportif de la même commune. M. Zoukh a saisi également l’occasion de sa visite pour se rendre au chantier du projet d’aménagement de Oued Bridja, à Staouéli, avant de visiter le projet de réalisation de la passerelle de la gare ferroviaire de la commune de Zéralda.

Salima Ettouahria