Conférence sur la migration : Une délégation parlementaire à Malte

Une délégation parlementaire représentant les deux chambres participera aux travaux d'une conférence sur «le renforcement de la coopération régionale pour une migration rationnelle et humaine en Méditerranée», organisée par l'Association parlementaire de la Méditerranée (APM) en collaboration avec l'Union parlementaire internationale (UPI) aujourd’hui et demain à La Valette (Malte), a indiqué hier un communiqué du Conseil de la nation. «Garantir une migration juste et intelligente: défis et opportunités», «accorder le droit d'asile aux émigrés», «promouvoir un discours politique et social rationnel sur l'émigration», «renforcer la protection des frontières», et «lutter contre les passeurs», sont les principaux thèmes inscrits à l'ordre du jour des travaux de cette rencontre.