Conférence mondiale des jeunes parlementaires : Une délégation du Conseil de la nation à Ottawa

Le Conseil de la nation prendra part demain et après-demain à Ottawa (Canada) aux travaux de la Quatrième conférence mondiale des jeunes parlementaires de l'Union interparlementaire (UIP), a indiqué hier un communiqué du Conseil. Parmi les points inscrits à l'ordre du jour de la conférence, l'examen et le débat de plusieurs questions, à savoir la demande du statut de réfugié au 21e siècle, la croissance et le commerce global, la viabilité environnementale et les jeunes migrants, ajoute le document.

Le Conseil de la nation sera représenté aux travaux de cette conférence par le président de la commission des affaires juridiques, administratives et des droits de l'homme, Mohamed Mani.