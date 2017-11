Il avait intégré l’ALN en 1958 : Le moudjahid Hocine Saci n’est plus

Le moudjahid Hocine Saci est décédé hier à l'âge de 78 ans, a-t-on appris auprès du ministère des Moudjahidine. Né le 15 mai 1939 à Biskra, le défunt a rejoint très jeune les rangs de la révolution, en 1956, en tant que fidai avant d'intégrer les rangs de l'Armée de libération nationale (ALN) en 1958 et ce, jusqu'à l'indépendance, ayant fait montre d'un grand dévouement. Il était également membre du commandement de la Wilaya historique VI. Après l'indépendance, le regretté occupa de hauts postes de responsabilité, dont celui de membre de l'Assemblée constituante, député à l'Assemblée populaire nationale (APN) et membre du Secrétariat national des moudjahidine. En cette douloureuse circonstance, le ministre des Moudjahidine, Tayeb Zitouni, a présenté ses "sincères" condoléances à la famille du défunt et à ses compagnons d'armes. Le défunt sera inhumé aujourd’hui après la prière du Dohr au cimetière d'El Alia à Alger. (APS)