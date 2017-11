20e anniversaire de la fondation de l'ACCPUF : M. Medelci à Paris

Le président du Conseil constitutionnel, Mourad Medelci, prend part aux festivités marquant le 20e anniversaire de la fondation de l’Association des Conseils et Cours constitutionnels ayant en partage l'usage du français (ACCPUF), prévues les 16 et 17 novembre à Paris (France), a indiqué, hier, un communiqué de cette institution. Un atelier sera organisé, à cette occasion, autour du thème «Formulation des décisions des Conseils et Cours constitutionnels», précise la même source, qui ajoute que M. Medelci s'entretiendra avec des présidents des Conseils et Cours constitutionnels participant à cet événement.

Le Conseil constitutionnel est membre observateur au sein de l'ACCPUF, qui tend à développer les relations de coopération entre ses membres en matière de justice constitutionnelle. L'Association, qui compte plus de 40 Conseils et Cours constitutionnels de différents continents, est actuellement présidée par la Cour constitutionnelle suisse. (APS)