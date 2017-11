Béchar : de nouveaux espaces culturels

De nouvelles infrastructures tant attendues sont venues conforter l’espace culturel de Béchar, en attendant celles en cours de réalisation. Il s’agit en fait de deux bibliothèques récemment inaugurées, respectivement à Kénadsa (18 km du chef lieu de la wilaya) et Abadla (90 km) et qui permettront ainsi aux citoyens de ces deux communes de disposer d’un espace de lecture, d’échanges et de découvertes, à travers bien d’ouvrages qui seront mis à leur disposition, tout en mettant, un tant soit peu, fin à cette inaccessibilité au livre, compte tenu de la cherté des ouvrages.

Quant aux deux autres infrastructures, dont la réception est prévue pour 2018, il s’agit d’un théâtre régional de 500 places et dont les travaux ont atteint les 70% de leur réalisation et coûteront 413 millions de dinars, d’un autre théâtre de plein air de 300 places et de l’Institut Régional de Formation musicale. Ces deux dernières structures viendront en effet par leur mise en service, combler un certain vide dans l’espace culturel de la région, notamment par leur contribution respective à la promotion du théâtre et à la formation des jeunes à cette diversité musicale que vit la région, entre autres.

Ramdane Bezza