Le Coin du copiste : Finesse et élégance de l’andalou

lUn des maîtres du rabâb, à savoir Farid Khodja, sera en concert à la Basilique Notre Dame d’Afrique aujourd’hui, à partir de 19 heures. Grand interprète de musique andalouse, le chanteur Farid Khodja, natif de Blida, a été formé par le maître Mohamed Tobal avant de rejoindre l’association

«Al Andaloussia» d’Alger. Il se lance plus tard dans une carrière solo en 1996. sa maitrise parfaite de l’instrument rabâb —ou rubab— lui vaut une place de prestige parmi les plus grands noms de la musique andalouse en Algérie. Issu d’une famille où l’éclat des hauts faits s’exprimait par son attachement aux valeurs traditionnelles, Farid Khodja, non sans inclination pour les décorums ancestraux, va lui-même perpétuer, car investi de la noble mission de promouvoir l’immense héritage de la musique arabo-andalouse, un art qui l’a bercé depuis son enfance jusqu’à le subjuguer à jamais. Né le 13 février 1964 à Blida, Farid Khodja était tout naturellement destiné à suivre les traces de son oncle Mohamed Khodja dit Dziri, surtout que ce dernier l’emmenait très souvent avec lui à la société musicale El Widadia où il présidait aux destinés de son orchestre. Cette tendresse pour la musique citadine, acquise précocement, le vouera à une carrière musicale qui s’esquissera alors que Farid n’avait que 13 ans d’âge. Il avait, à l’occasion d’un concert de musique traditionnelle, exécuté, sous la conduite du regretté Mohamed Tobal, un solo dans le mode zidane, celui-là même qui attestera, dès lors, de l’ampleur de ses capacités vocales et de sa propension pour un legs culturel qu’il savait pétrir de goût et de raffinement. Suivant d’abord les brisées de Dahmane Benachour dont la voix et le style faisaient école à Blida, il se résoudra ensuite à obéir à sa propre tessiture, sans pour autant déroger au style magistralement imposé par celui-ci. A l’association Nedjma, où il sera inscrit par son père en 1975, Farid Khodja suivra studieusement les cours que prodiguaient, dans une tradition de pure orthodoxie, Mahfoud Sameti et Mohamed Tobal. Ainsi, les noubas aux envolées lyriques seront acquises une par une. Elles serviront de base pour l’apprentissage d’une large étendue de chants dans les différents styles hawzi, aroubi et medh. Cependant, Farid Khodja nourrissait le désir de graver pour l’éternité sa voix et s’inscrire par là même dans le panthéon des grands interprètes de la musique classique algérienne. Son vœu sera réalisé avec la signature magistrale de son premier CD en novembre 2002. C’est la Nouba Mezmoum aux paroles subtilement voluptueuses portées par une musique savamment élaborée que Farid Khodja offrira au public. Ce dernier l’attend dans l’espace de la cathédrale propice au chant pour écouter le chanteur interpréter, après plus de vingt ans de carrière, un spectacle intitulé «Naranje». L’entrée est libre dans la limite des places disponibles.

L. Graba