Conférence de Mustapha Haddab à la librarie Chaib Dzaïr : L’œuvre de Bourdieu sur la société algérienne

Considéré comme l’un des sociologues les plus importants du XXe siècle, Pierre Bourdieu a marqué les sciences humaines par la richesse inouïe des domaines de recherche, une boulimie de travail hors pair et des centaines de publications. Organisée à la librairie Chaib Dzair à Alger par l’agence nationale de l’édition et de la publicité (ANEP) une conférence sur la vie et l’œuvre de l’auteur a eu lieu mardi après-midi, animée par le sociologue et universitaire Mustapha Haddab, connaisseur de l’œuvre de Bourdieu.

Ayant effectué son service militaire à Alger, Pierre Bourdieu y est resté deux ans de plus, il a même enseigné en Algérie et a commencé à développer un intérêt particulier pour étudier la société algérienne, selon Mustapha Haddab.

«Une fois venu en Algérie, il a découvert une société en pleine crise à tout point de vue. Il a écrit son fameux livre ‘’Sociologie de l’Algérie’’ en 1958. Il s’agit d’une synthèse des nombreuses lectures sur l’Algérie, et c’était le tout premier. Les grandes œuvres sur la sociologie algérienne ont été publiées après l’indépendance où il revient avec des recherches plus développées et approfondies», a-t-il confié. Ouvrant à faire une approche de la sociologie avec l’histoire tout en essayant de ne pas sombrer dans les dédales de la philosophie et de l’abstraction, le conférencier indique que pour Bourdieu, faire la sociologie obligeait le chercheur à faire sa propre sociologie, ou encore faire la socio-analyse. «Il a essayé de fonder la sociologie scientifiquement. Il a assuré la continuité des travaux du sociologue français Emile Durheim en essayant de faire de la sociologie une science», a-t-il ajouté. Auteur prolifique, Mustapha Haddab précise que faire la recherche des écrits de Bourdieu c’est se perdre systématiquement. Il a dit qu’il est impossible de différencier sa vie de son œuvre, du moment que cette dernière a constitué toute sa vie. «Bourdieu avait la boulimie du travail, il faisait des recherches et écrivait de manière surhumaine. On s’y perd dans ses publications dans la presse, ses contributions dans les revues, ses ouvrages», a-t-il souligné.

Fin connaisseur de la société algérienne après de longues années de recherches, Bourdieu a écrit plusieurs livres et chapitres sur l’Algérie, à l’exemple du livre «Travail et travailleurs en Algérie», coécrit avec Alain Derbal. Il a écrit notamment sur le déracinement et sur les affres de la horde coloniale et ses répercussions sur la société. «La ruralité de ses origines, de son enfance et de son éducation a influencé les recherches et les œuvres de Pierre Bourdieu. Il a développé une sociologie comparative, à titre d’exemple, il a étudié la sociologie de la société kabyle avec notamment ‘’les relations matrimoniales’’ ou ce qu’il a appelé ‘’la stratégie matrimoniale’’», a-t-il fait savoir.

Non adepte du structuralisme, l’œuvre de Pierre Bourdieu est d’une richesse inouïe. Il a étudié différents domaines de recherche liés à la sociologie, à l’exemple de l’économie, l’histoire, l’art, la culture, l’anthropologie… Il a travaillé sur les œuvres du peintre Edouard Manet ainsi que sur l’auteur Gustave Flaubert. il avait aussi une relation amicale avec Mouloud Mammeri basée sur les conditions sociologiques et culturelles dans lesquelles se fait la production littéraire. L’inégalité des chances dans l’école a été l’un des principaux axes de ses recherches. le rapport des forces, la sociologie de la langue et du langage, la notion de reproduction, de la violence symbolique et de la stratégie sont, entre autres, des concepts de prédilection de ses travaux. Né en 1930 et mort en 2002 à Paris, Pierre Bourdieu est l’un des sociologues de prestige du XXe siècle. Auteur d’une dizaine d’ouvrages, il a été membre de l’académie européenne des sciences et des arts.

Kader Bentounès