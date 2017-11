Mohamed Larbi Hannachi présente son livre «Les Matchs de la fureur» :La Fraternité au dessus du football

Si tous les peuples aiment le football, la fièvre du ballon rond ne doit pas remettre en cause les relations fraternelles entre les nations ni devenir des affaires d’Etat. C’est la quintessence du livre de Mohamed Larbi Hannachi, un retraité de l’Armée Nationale Populaire converti à l’écriture.



Le 14 novembre 2009, l’Algérie devait affronter son homologue égyptienne dans un match-retour inscrit dans le cadre des qualifications pour le mondial 2010. A première vue, il s’agit d’un événement sportif des plus ordinaires. Mais cet Egypte - Algérie a été bien plus qu’un match. Cette rencontre a failli se transformer en une déclaration de guerre. Mohamed Larbi Hannachi, qui était alors en poste à l’ambassade d’Alger au Caire, a vécu en direct cette tension qui avait précédé et suivi ce choc des titans. Il faut dire que les deux sont de grandes nations du football, et la rivalité entre les deux équipes remontent à très loin. Dans son livre «Les Matchs de la fureur, la fraternité algéro-égyptienne défie les hommes et les systèmes», un roman basé sur des faits réels et présenté comme une fiction, l’auteur met en avant les relations historiques qui lient l’Algérie et l’Egypte. Mohamed Larbi Hannachi, qui est à sa deuxième expérience dans l’écriture (après «Les Cigognes de Meskiana»), édité chez une jeune maison d’édition, l’Agence Africaine pour le Développement du Livre et de l’Audiovisuel, a préféré agrémenter ce roman, qui rappelle des mémoires, par un coup de foudre entre un algérien et une égyptienne. Hani et Kadar (destin) symbolisant l’Algérie et l’Egypte, unies par des sentiments très forts, bien au delà du chauvinisme qui avait entaché un simple match de football. Dans ce livre de 120 pages, d’un sens du détail aigu, l’auteur met en avant le côté brave de ces femmes algériennes mariées à des égyptiens et qui sont restées très attachées à l’Algérie et au service de leur pays. il décrit le Caire, avec ses hôtels de luxe, qui surplombent le Nil, et ses quartiers chics. Mohamed Larbi Hannachi évoque l’épisode de la décision portant annulation de l’équivalence aux diplômes délivrés par l’Institut de recherches et d’études de la Ligue Arabe. Il revient sur le rôle joué par l’ambassade algérienne dans la résolution de ce dossier, surtout que les étudiants algériens avaient opté pour des sit-in donnant une mauvaise image sur notre pays. Il raconte aussi, en détails, la semaine culturelle algérienne qui avait enregistré un franc succès et a permis de faire découvrir aux égyptiens les multiples facettes de la culture algérienne. Le livre, qui tourne autour de Nassim, un diplomate en fin de carrière, affecté au Caire, raconte cette ambiance des mille et une nuits propre à l’Egypte, qui change à l’approche d’une rencontre footballistique.

Des forces occultes, habituées à tirer les ficelles dans ce pays submergé par l’informel, veulent contrôler le cours de l’histoire. La machine est alors mise en branle pour gagner ce match. Entretemps, deux cœurs battent la chamade en dépit de la distance qui les sépare. Les faits qui ont marqué le rendez-vous infernal pour l’équipe algérienne sont évoqués avec force détails. Il raconte par la suite l’épopée d’Oum Dourman. Le but de Antar Yahia est allé à contre-sens des commanditaires des baltaguias. L’auteur plonge le lecteur, par la suite, dans cette atmosphère de la place Tahrir, où des manifestants avaient poussé le Rais à la sortie. Mais en dépit de tout cela, les liens entre Hani et Kadar ne sont pas affectés. Comme un conte de fées, ils vécurent très heureux même s’ils n’ont pas eu beaucoup d’enfants, deux seulement. Pour le reste, il faut lire le roman.

Nora Chergui