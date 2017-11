Grand angle : Briser le statu quo

En accueillant le 14 juillet 2011, son 193e membre, le Soudan du Sud, l'Onu confirme sa vocation à réunir tous les Etats de la planète. Seulement, le conseil de sécurité n'a pas pris en compte la candidature de la Palestine à l'automne de la même année en raison notamment de l'opposition des Etats unis et de la France. La Maison universelle reste donc soumise aux aléas des rapports de forces mondiaux. Les voix qui s'élèvent ici et là depuis plus d'une décennie appelant à une réforme de la maison onusienne et du mode de fonctionnement du conseil de sécurité, veulent justement mettre fin à l'inégalité de puissance au sein de l'Onu. "Un pays, une voix" est le principe même sur lequel repose la charte de cette organisation et ce depuis sa création en 1945. C'est ce principe même, devenu caduc par la suprématie des intérêts et le jeu des alliances qui anime les cinq permanents dudit Conseil, qui fait qu'un mouvement de fond se forme en ce début du XXIe siècle constitué de pays émergeants et d'autres et aspirant tous à une attitude plus équilibrée dans les rapports de forces mondiaux et briser enfin ce statut quo. L'Algérie n'est pas en reste de cette démarche. Acteur écouté dans les foras internationaux, médiateurs hors pairs dans le règlement des conflits, la diplomatie algérienne s'est forgée une renommée grâce à son impartialité, à la justesse de sa vision et à ses principes qui reposent sur la légitimité internationale. Des principes immuables qui forcent le respect, et font de notre pays un interlocuteur sérieux et convaincant. Joignant sa voix au reste du monde, l'Algérie sait mieux que quiconque qu'une organisation internationale comme celle des Nations unies, ne peut garantir un avenir certain et prospère, que si elle est animée par cette volonté d'offrir un espace de dialogue équitable et sain, condition sine qua non d'une normativité internationale porteuse de paix et de valeurs communes. D’ailleurs pour concrétiser ce souhait plus d’une centaine de pays a signé la proposition des Etats-Unis pour initier cette réforme. Le projet visant à rendre l'organisation "plus efficace et performante". Principal pourvoyeur financier des institutions onusiennes, Washington assure 28,5% du budget d'opérations de paix de l’Onu (7,3 milliards de dollars), et 22% de son budget de fonctionnement (5, 4 milliards). Donald Trump a plutôt été un critique virulent des Nations unies. Son initiative survient alors qu'Antonio Guterres a lancé un vaste processus de réformes à l'ONU pour améliorer sa cohérence au moindre coût. Taxée d’organisation lourde administrativement et trop coûteuse, la maison onusienne est donc appelée à repenser en profondeur son mode de fonctionnement et une meilleure gestion des effectifs, une coordination accrue des instances chargées du développement et une approche plus transversale des domaines de la paix et la sécurité. Quant au conseil de sécurité, le blocus imposé par les cinq permanent parait dans un premier temps un rempart difficile à briser, mais pas impossible…

M. T.