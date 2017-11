Dans la lucarne : Pour une sérénité durable

On peut constater aujourd’hui que notre équipe nationale a terminé les matches des dates FIFA sous une bonne note. Ils ont quitté le public du 5 Juillet par une victoire contre la sélection de la République centrafricaine sur le net score de 3à0. Brahimi, auteur d’un doublé mérité est en train d’attester sur sa forme éblouissante du moment. A chaque fois, c’est lui qui marque. Il y’a aussi Slimani qui vient de renouer avec l’efficacité en plantant un joli but sur une passe judicieuse de Bounedjah. En effet, Madjer et son staff auront ainsi du répit avant la prochaine sortie officielle de l’EN A. Ce sera le 22 mars 2018 contre la Gambie pour le compte de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN2019 prévue au Cameroun. Tout le monde sait que les verts auront ainsi assez de temps pour bien se préparer à cette importante échéance qui est en même temps le principal objectif de Madjer lors du contrat signé entre lui et la FAF de Zetchi. Il est vrai que l’EN A drivée par Madjer a fait match nul contre le Nigeria et une victoire, le 14 novembre dernier, contre la République centrafricaine sur le score net de 3à0. En dépit de ce résultat assez large, nombreux sont les observateurs et même des gens de la presse qui n’ont pas apprécié la prestation des verts face aux centrafricains. On a jugé qu’un grand chantier attend Madjer s’il veut que notre sélection nationale renoue avec les succès et surtout les qualifications. Il faut dire que malgré le fait que la CAN est passée de 16 à 24 clubs, il faut dire que le mode de qualification ne sera pas aisé. Des équipes comme le Togo, le Gambie et même le Bénin, qui sont certes à notre protée, ne seront pas des quantités négligeables. Il faut admettre aujourd’hui l’importance de la communication dans la vie d’un groupe ou d’une sélection nationale. Un coach national doit impérativement mesurer ce qu’il dit et répondre juste et bien. C’est-à-dire qu’il ne faut pas trop tarder sur certaines questions, mais aussi être convaincant tout en étant le plus concis possible. On peut répondre même aux questions qui fâchent ou celles qu’on peut appeler comme désobligeantes. C’est-à-dire qu’elles ne sont pas aimées par l’interviewé. C’est son droit de ne pas répondre d’une manière exhaustive ou selon le vœu de celui qui pose les questions. Il faut dire que le monde du football algérien a été surpris par ce qui s’était passé juste après la conférence d’après match (Algérie-République centrafricaine) où comme le veut la tradition, on fait venir les deux entraîneurs et même les capitaines de chaque équipe pour répondre aux questionnements des journalistes sur la rencontre afin de mieux l’appréhender et la décortiquer. Il n’y a pas mieux que les techniciens eux-mêmes. Voilà que lors de ce point de presse pour le moins express, il y eut une « prise de bec », « musclée », entre le coach national, Mustapha Madjer, et le journaliste de la chaîne3 : Maâmar Djebbour. Pourtant, la question était tout à fait ordinaire qui parle du baisse de niveau de l’EN depuis peu. La question était destinée à Mahrez, le capitaine d’équipe. Madjer ne l’a pas laissé répondre. Il y eut une altercation et des propos pour le moins regrettables. Il faut dire qu’on aurait pu éviter cela par une réponse comme l’on dit « diplomatique ». Il y’avait mille et une façon de répondre sans qu’on s’emporte ou qu’on attaque ceux qui posent des questions. Là, il faut dire que la situation d’ensemble dans notre football est en train de se détériorer. On ne peut rien faire si on ne laisse pas les journalistes poser des questions. Ce qui va, comme les doigts d’une seule main, avec leur métier. C’est pour cela qu’on l’appelle le « plus beau métier du monde ». Vraiment, c’est dommage qu’on n’en arrive à cela. On doit oublier la haine qui est à « fleur de peau» et penser plutôt à semer les bonnes relations de camaraderies tout en acceptant la « critique ». Car qu’on le veuille ou non tout le monde voudrait qu’on ait une grande équipe nationale qui dominerait le monde et pourquoi pas remporterait un jour le Mondial. Pour cela, on a besoin, par les temps qui courent, de sérénité et aussi d’accepter avec le sourire la contradiction et l’avis contraire. Ce n’est que comme cela qu’on peut avancer.

Hamid Gharbi