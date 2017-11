Match amical international, Algérie 3 - Centrafrique 0 : Bon pour le moral

Enfin une victoire de l'équipe nationale, après les périodes de disette. Les Verts ont battu, hier, au stade 5-Juillet, la République centrafricaine par le score large de trois buts à zéro, en joute amicale.

Brahimi a été l'auteur d'un doublé (39’ et 71') et Slimani a planté le 3e but (85'). Un public pas très nombreux a assisté à la rencontre, contrairement aux habituels stades qui affichaient complets plusieurs heures avant le coup d'envoi de la rencontre. Il est vrai que le contexte est tout autre. La sélection nationale a complètement raté la phase des éliminatoires de la Coupe du monde-2018 en Russie, avec seulement deux matches nuls et quatre défaites en six matches joués. Du jamais vu pour les Verts en phase éliminatoire. Les camarades de Médjani n'ont pas gagné de rencontre depuis le 12 juin dernier et le match face au Togo Dadebayor pour le compte de la 1ère journée des éliminatoires de la CAN-2019, au stade Mustapha Tchaker (1-0). Il était important pour le nouveau sélectionneur national, Rabah Madjer, son staff et les joueurs de terminer la confrontation amicale face à Centrafrique par une victoire. Cela pour permettre aux Verts de chasser le doute qui s'est emparé d'eux après la longue série de mauvais résultats enregistrés depuis quelques temps déjà où rien n'allait plus pour l'équipe d'Algérie. C'est chose faite, en espérant que cela permettra aux guerriers du désert de reprendre du poil de la bête. Pour revenir à la rencontre à proprement dite, c’était d’un niveau moyen, acceptable. Le résultat avait toute son importance et primait sur toute autre considération, même s'il ne s'agissait que d'un simple match amical. C'est surtout par rapport au moral des joueurs qui avaient bien besoin d'une victoire pour reprendre confiance et sortir de la spirale des mauvais résultats.

Le sélectionneur national a fait joué l'équipe suivante : Salhi (Rahmani 52’), Arous, Abdelaoui (Ferhani 55’), Cadamuro (Chafai 77’), Mandi, Medjani (Bennacer 61’), Mahrez, Ferhat, Slimani, Djabou (Henni 55’), Brahimi (Bounedjah 73’). Les poulains de Rabah Madjer ont essayé de développer un jeu collectif fluide, en procédant par des passes courtes et en déviation, alternant le jeu sur les flancs et en profondeur, se basant sur un schéma tactique en 4-1-4-1. Seulement, la sélection centrafricaine, bien en place sur le plan de l'organisation de jeu, a mis en difficulté l'EN qui n'a pas vraiment réussi à jouer comme elle le souhait, notamment sur la profondeur du terrain, où les espaces et les intervalles de jeu étaient bloqués par le dispositif tactique mis en place par Eric Savoy, sélectionneur de l'équipe adverse. Les Verts ont fini par desserrer l'étau dressé par les Centrafricains, en inscrivant trois jolis buts, sur trois belles phases offensives, notamment grâce au génie de Brahimi. Ils se sont bien battus. Il est vrai que la Centrafrique n'est pas «un foudre de guerre». Cela étant, il était important de la battre, en l'état actuel de crise où est plongée l'EN qui veut quitter au plus tôt la zone de turbulence.

Toutefois, le chemin de la reconstruction d'une belle équipe nationale, solide, performante, compétitive, séduisante sur le plan du jeu et capable de revenir à son meilleure niveau, de rivaliser avec les meilleurs et en mesure de réaliser les meilleurs résultats possible, demeure encore long. Parce que l'on s'est bien aperçu aussi des insuffisances relevées et que Madjer et son staff sont appelés à corriger à l'avenir. La cohésion doit se parfaire, l'aspect tactique doit-être maitrisé et bien appliqué sur le terrain par les joueurs.

Il faut dire, que Madjer a été privé de la présence de plusieurs joueurs, tels, Bentaleb, Soudani, Bensabaini, Ghoulam, en plus de Feghouli, Abeid, Ounas et autres qui pour leur part, n'ont pas été convoqués pour le stage des Verts. Il faut bien le dire, il est encore prématuré de juger le travail de l'actuel staff technique composé du trio Madjer-Ighil-Menad, en plus des deux entraîneurs des gardiens de but. Ils auront le temps de mettre en place leur plan de travail et éclaircir leur vision des choses pour faire revenir l'équipe d'Algérie au premier plan.

Ainsi, une fois, son groupe au complet, formé selon les profils recherchés et une prospection approfondie, le sélectionneur national et les membres de son staff pourront à ce moment là modeler la sélection selon leur conception et les solutions préconisées par leur soin. La bonne réaction de l'EN face au Nigéria (1-1) et la victoire face à la Centrafrique (3-0) laissent entrevoir un avenir plutôt serein pour la sélection nationale. Madjer veut lui redonner vie, la faire renaitre, pour qu'elle puisse répondre aux attentes de toute une nation et reconquérir le cœur de tout un peuple, dont-elle a toujours été une source de fierté.

Mohamed-Amine Azzouz

Déclarations

Rabah Madjer : «Je suis satisfait du résultat et de la manière. Tactiquement, nous étions très bons. Je retiens la volonté affichée par les joueurs qui ont mis du coeur pour gagner ce match. Le début de la rencontre fut difficile face à une bonne équipe de la Centrafrique dans un stade qualifié de «tribunal». En seconde période, l'entrée de Bounedjah, en soutien à Slimani, s'est avérée bénéfique et nous a permis d'inscrire deux buts. C'est très important que l'équipe joue de cette manière ; c'est de bon augure en vue des prochaines rencontres. Je tiens à dire que cette sélection mérite plus de respect. Je ne comprends par l'acharnement de certaines personnes sur nous, alors que nous sommes venus en pompier et l'urgence était de gérer les matchs du Nigeria et de la Centrafrique. Laisser nous le temps de travailler. Comme je l'ai dit auparavant, le grand chantier va commencer pour préparer la prochaine CAN-2019 au Cameroun. Il reste beaucoup de travail à perfectionner notamment en trouvant les joueurs au profil idéal.»



Raoul Savoy, sélectionneur République centrafricaine : «Nous nous sommes déplacés à Alger pour réaliser un bon résultat. On savait que ça allait être difficile face à une excellente équipe algérienne. Notre sélection est en pleine phase de construction avec une moyenne d'âge de 22 ans. En première période, nous avons joué relativement bas, mais en seconde mi-temps, nous sommes montés d'un cran pour se procurer des occasions et nous aurions pu marquer. En dépit de cette défaite, je suis satisfait de la prestation de mes joueurs qui n'ont pas démérités.»



Riyad Mahrez, milieu de terrain Algérie : «C'est une belle victoire qui nous permet de mettre fin à une série de mauvais résultats. Ce succès est très important pour nous du moment qu'il va nous permettre de retrouver la confiance et se libérer sur le plan psychologique. Lors des qualifications de la Coupe du monde-2018, les défaites se sont enchainées et ça été très difficile à gérer. Désormais, il faut se tourner vers l'avenir et commencer dès maintenant à préparer la prochaine CAN-2019. Nous devons retravailler à la base pour retrouver notre véritable niveau et cette victoire va nous aider dans cette perspective.»