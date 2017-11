Regard : Négligence, quand tu nous tiens !

Il existe une incompatibilité avérée et qui ne laisse plus de doute aujourd’hui, entre le confort «douteux» et le froid. Entre les deux, c’est carrément la guéguerre, de surcroît qui se termine toujours très mal, avec des victimes dont le seul tort est d’avoir cédé à la tentation du produit à moindre coût ou encore la négligence. L’hiver, c’est connu, ne passe jamais sans laisser des traces et des cicatrices creusées et ineffaçables, voire des drames pourtant évitables, si l’on accordait un peu plus d’intérêt au choix de nos équipements régulateurs de température, en l’occurrence nos chauffages, devenus une véritable menace, quotidienne, chez-soi qui guette les utilisateurs. Les décès par gaz de monoxyde de carbone, en effet, revient, chaque saison de froid endeuillant de nombreuses familles qui ont payé le prix fort de leur insouciance. Ce problème, à vrai dire, est de plus en plus banalisé, par le citoyen, malgré les campagnes de sensibilisation aux dangers de ce «criminel», pas comme les autres et au-dessus, pour beaucoup, de tout soupçon. Les statistiques et les bilans d’intervention des services de la Protection civile sont affirmatifs sur ce point, pour renseigner sur l’ampleur de fléau ravageur. Encore et toujours, les asphyxies au monoxyde de carbone sèment la terreur, chez-nous, et ne font point de différence entre les enfants et les adultes. Tous les jours, que Dieu fait, des décès viennent allonger la liste des victimes de l’inattention et de l’inadvertance. Il faut dire que faire contrôler les installations par un professionnel avant leur mise en marche, chaque année, ne fait pas partie des priorités pour beaucoup de familles qui ferment l’œil sur ce détail crucial, d’autant plus qu’il a un rapport avec leur sécurité. Aller vers une multiplication des campagnes de sensibilisation auxquelles il est impératif d’associer les fabricants de ce genre d’électroménagers, ainsi que le mouvement associatif est plus que nécessaire pour limiter les dégâts, de plus en plus grandissants.

Samia D.