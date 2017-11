Intempéries : Premiers flocons de neige à l’est

La neige a fait son apparition, mardi dernier. Les premiers flocons se sont abattus sur plusieurs wilayas dans l’est du pays qui ont commencé à prendre des couleurs hivernales. Un fin manteau blanc recouvre les cimes des hauts plateaux ont constaté les journalistes de l’APS. La brusque chute des températures n'a échappé à personne dans ces régions comme partout dans les wilayas du pays.

À Batna, une fine couche de poudreuse recouvre, depuis le début de cet après-midi, les monts Chlaâlaâ, culminant à 1.750 mètres et les régions d’Ichemoul et Inoughissen, où un froid particulièrement vif affecte ces agglomérations depuis lundi. Situation analogue dans les zones montagneuses de Khenchela où la neige a commencé à se déverser sur le mont Chélia, culminant à 2.328 mètres d'altitude et la région de Bouhmama. À Sétif, à partir de Takouka, une petite localité située à moins de 10 km du chef-lieu de wilaya, nichée à plus de 1.200 m d’altitude, jusqu’à Bouandas en passant par Aïn Roua, un manteau blanc commence à recouvrir les montagnes de ces régions. Selon les services de la météorologie nationale basés à l’aéroport Mohamed-Boudiaf de Constantine, les flocons de neige devraient continuer à tomber dans les prochaines 24 heures, affectant, notamment les reliefs culminant à plus de 1.000 mètres d'altitude.

R. S.