Campagne de sensibilisation au danger du monoxyde de Carbone : La Protection civile tire la sonnette d’alarme

Chaque année, durant la saison hivernale, le nombre de décès par asphyxie au monoxyde de carbone atteint des proportions alarmantes en Algérie. Ce phénomène coûte la vie à plus de 200 personnes en moyenne, et une facture très lourde pour l’hospitalisation de milliers de blessés.

Le rythme des décès par le monoxyde de carbone en Algérie inquiète de plus en plus. Il suffit de voir les chiffres alarmants d’accidents de brûlures ou d’asphyxie au gaz, relevés par les services de la Protection civile pour tirer la sonnette d’alarme.

Ce phénomène coûte la vie chaque année à plus de 200 personnes en moyenne, et une facture très lourde pour l’hospitalisation de milliers de blessés. Ces accidents mortels sont dus en général au non-respect des normes d’installation des équipements, notamment le chauffage et le chauffe-bain et au non-respect des conditions d’aération et l’utilisation de produits contrefaits, de même que les installations à la bonbonne de gaz, au mazout ou au bois qui s’avèrent toujours dangereuses quand les mesures d’aération ne sont pas respectées. La Protection civile lance une vaste campagne de sensibilisation sur les dangers de l’intoxication au monoxyde de carbone. La campagne a commencé hier et durera toute la saison hivernale. La Protection civile pointe un doigt accusateur sur les équipements de chauffage défectueux et contrefaits. Les services de la douane affirment que 12% des appareils ménagers circulant sur le marché national sont des produits contrefaits. La mauvaise qualité de ces nombreux appareils les rend dangereux, voire mortels, sachant que plus de la moitié de la société algérienne a recours à ce système de chauffage une fois l’hiver venu. Une enquête menée par les services de contrôle du ministère du Commerce sur les appareils de chauffage à gaz a conclu que la quasi-totalité des appareils contrôlés étaient non conformes aux normes exigées. Cette enquête, effectuée à la suite d'une progression alarmante des cas d'accidents mortels liés à l'inhalation de monoxyde de carbone, indique que sur un total de 158 échantillons des appareils importés ou fabriqués localement, 155 étaient non conformes, soit près de 98% des appareils de chauffage contrôlés. «Le nombre de décès par inhalation de gaz a atteint des proportions alarmantes, ces dernières années. Le monoxyde de carbone, qualifié de tueur silencieux, est la principale cause d'intoxication accidentelle en milieu domestique», note le document. Le ministère du Commerce a décidé, sur la base de ce constat, de soumettre les appareils de chauffage à gaz à un «contrôle systématique», tant au niveau des frontières que sur le marché national.

Contrôler, prévenir et informer

Un contrôle analytique et visuel des prélèvements a été, en effet, effectué systématiquement aux frontières et dans les unités de production, et transmis au laboratoire régional du Centre algérien du contrôle de la qualité et de l'emballage (Cacqe) de Constantine, pour s'assurer de leur conformité aux normes. À ce titre, les opérations de contrôle ont ciblé les opérateurs à tous les stades de la distribution entre importateurs, producteurs, grossistes et détaillants. Les principales infractions observées englobent l'absence du scellage des organes de pression (81 cas), le mode de raccordement au gaz (58), l'absence de prise de pression (47) et les températures des parties externes (19). Toutefois, une opération de mise en conformité touchant 49 échantillons a permis de rendre conformes 44 appareils.

En matière de pratiques commerciales relatives à la vente des appareils de chauffage, la même enquête dévoile l'existence de 312 infractions et l'établissement de 100 procès verbaux sur les 1.442 interventions opérées. Plusieurs campagnes de sensibilisation et de prévention contre les asphyxies dues aux intoxications au monoxyde de carbone ont été lancées dans les localités nouvellement raccordées au réseau de gaz naturel dans la wilaya d'Alger par la Sonelgaz.

La campagne consiste à donner des explications simplifiées aux abonnés sur les caractéristiques du gaz et les règles de son utilisation pour éviter les accidents, et de prodiguer des conseils sur l'utilisation des chauffages et la nécessité de la maintenance de ces appareils et du système d'aération. Et l’on constate, malheureusement, qu’en dépit des grands efforts déployés par la Protection civile, et malgré les multiples opérations de sensibilisation en direction des familles, organisées par la Gendarmerie et la Sûreté nationales, le monoxyde de carbone continue à menacer les familles et à provoquer des morts. Dans certains pays conscients de la gravité de la situation, les appareils électroménagers ont une date de péremption. Afin de prévenir les accidents domestiques dus à des appareils électroménagers à bout de souffle, la réglementation en vigueur, dans ces états, impose aux acheteurs de déclarer les produits à risque soumis à contrôle et les prie de respecter leur durée de vie. Déplorant un nombre d’incidents jugés trop nombreux, du fait d’une utilisation excessive d’appareils électroménagers toujours en état de marche, mais néanmoins essoufflés, ces pays ont durci les règles à l’égard des fabricants qui doivent préciser la durée de vie des équipements. Il est vrai que l’on est bien loin de cette pratique.

Farida Larbi