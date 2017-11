Opep : Le panier à 60,52 dollars

Le prix du panier de référence du brut de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) s`est établi mardi à 60,52 dollars le baril, contre 61,27 dollars la veille, a indiqué hier l’organisation sur son site web. Le panier de référence de l’OPEP comprend quatorze types de pétrole, dont le Sahara Blend (Algérie), l’Iran Heavy (Iran), Es-Sider (Libye), Basra Light (Irak), Bonny Light (Nigeria), Arab Light (Arabie saoudite), Girassol (Angola) et le Mery (Venezuela). Hier, le baril de Brent, référence européenne, pour livraison en janvier, reculait de 73 cents, à 61,48 dollars, tandis que le baril de light sweet crude (WTI), référence américaine du brut, pour livraison en décembre, baissait de 58 cents à 55,12 dollars, dans les échanges électroniques en Asie. Cette baisse intervient au lendemain de la publication du rapport de l’Agence internationale de l’énergie (AIE), qui avait indiqué mardi qu’elle révisait légèrement à la baisse ses prévisions de la demande de pétrole pour 2017 et 2018 en raison d’une montée des prix et des températures relativement douces au début de l’hiver. Cette agence avait précisé dans son rapport mensuel sur le marché pétrolier que la croissance a été révisée à la baisse de 0,1 mb/j pour 2017 et 2018 et, prévoyant une augmentation de 1,5 mb/j à 97,7 mbj en 2017 puis un ralentissement de 1,3 mb/j pour atteindre en 2018 un total de 98,9 mb/j. En outre, le rapport a souligné que les prix du brut de référence, près de 63 dollars, ont augmenté de 1 à 2 dollars le baril en octobre par rapport à septembre et ont progressé au début de novembre, en raison des tensions au Moyen-Orient. De son côté, l’Opep avait revue à la baisse ses prévisions de croissance de la production du pétrole, montrant des «signes croissants que le marché pétrolier avance doucement vers un rééquilibrage». Quant à la consommation de l’or noir, l’organisation table sur une hausse de 1,53 million de barils par jour (mbj) cette année à 96,94 mbj, contre 1,45 mbj auparavant, selon son rapport mensuel sur le marché publié lundi dernier. L’Opep constate notamment une demande meilleure qu’anticipée en Chine au troisième trimestre. Pour 2018, la consommation est attendue en hausse de 1,51 mbj, soit 130.000 bj de mieux que la prévision publiée en octobre, du fait d’attentes plus optimistes en Europe, dans la région Asie-Pacifique et dans certains pays africains.