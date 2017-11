Protocole autorisant la circulation des personnes en Afrique : M. Louh salue le travail des experts de l’UA

Le ministre de la Justice et garde des Sceaux, Tayeb Louh, a salué à Addis-Abeba (Ethiopie), les efforts des experts de l’Union africaine (UA) pour l’élaboration d’un grand nombre de projets de loi, dont le projet de protocole autorisant la circulation des personnes en Afrique, a indiqué, hier, un communiqué du ministère.

Lors des travaux de la troisième session ministérielle ordinaire du Comité Technique Spécialisé (CTS) de l’UA sur la Justice et les Affaires Juridiques, le ministre de la Justice a salué les experts africains «pour avoir élaboré en un temps record, un grand nombre de projets de loi, dont le projet de protocole relatif à la liberté de circulation des personnes en Afrique, le projet de protocole additionnel à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux personnes handicapées en Afrique, ainsi que le projet de loi relatif à la convention de l’accord de l’UA pour la Protection et l’Assistance aux personnes déplacées. Dans ce cadre, M. Louh a appelé à «la nécessité de respecter les délais légaux et le processus de maturation des étapes relatives à l’élaboration et à l’adoption des textes de loi, afin de contourner les difficultés qui peuvent entraver la ratification de ces instruments et leur application effective au niveau de chaque Etat-membre et de préserver la crédibilité de l’Union africaine». Le ministre a, en outre, mis l’accent sur «l’importance de faire aboutir les projets de loi en mettant à contribution tous les Etats-membres pour la mise en place des instruments juridiques». Il a en outre souligné la nécessité d’œuvrer au développement du continent africain à travers l’amélioration des conditions de vie des citoyens, la lutte contre le chômage et la modernisation de la gestion des structures administratives et judiciaires».

En marge de cette réunion de deux jours, le ministre de la Justice a reçu le ministre de la Justice du Royaume du Maroc, Mohamed Aujjar, le ministre de la Justice de la République d’Afrique du Sud, Tshililo Michael Masutha, et le ministre de la Justice de la République du Rwanda, Johnson Busingye. Les travaux de la troisième session ordinaire du CTS de l’UA ont débuté mardi à Addis-Abeba, avec la participation de l’Algérie, représentée par une délégation présidée par le ministre de la Justice. (APS)

Entretiens avec Les homologues africains

M. Louh, s’est entretenu avec ses homologues marocain, Mohamed Aujjar, sud africain Tshililo Michael Masutha et rwandais Johnston Busingye sur les moyens de renforcer la coopération bilatérale, a indiqué hier un communiqué du ministère.

Les entretiens qui ont eu lieu en marge de la troisième session ordinaire du Comité Technique Spécialisé (CTS) de l’Union africaine (UA) sur la justice et les affaires juridiques abritée par l’Ethiopie, ont porté sur les relations bilatérales et les perspectives de leur développement, ainsi que sur les questions relatives aux outils juridiques objet d’examen lors de cette réunion, ajoute le communiqué. Le ministre de la Justice qui conduit la délégation algérienne aux travaux de cette session avait pris part à une conférence ministérielle sur la ratification et l’adhésion aux traités et conventions de l’Organisation de l’union africaine (OUA) et de l’UA. Dans son intervention à cette occasion, M. Louh a évoqué les causes à l’origine du retard dans la ratification des conventions de l’UA, précisant que les textes juridiques ne sont pas mûrement réfléchis et, partant, pas convaincants quant à leur utilité pour les pays de l’Union. L’objectif stratégique de l’UA doit résider dans l’adoption d’outils juridiques consensuels adaptés à la réalité qui prévaut dans les pays africains, en vue de permettre au continent africain de peser de son poids dans les systèmes juridiques internationaux, a affirmé le ministre de la Justice. M. Louh conduit la délégation algérienne aux travaux de la troisième session ordinaire du CTS de l’UA sur la justice et les affaires juridiques qui ont débuté mardi. (APS)