Haut Conseil Islamique - Conseil Central des Musulmans d’Allemagne : L’expérience algérienne contre l’extrémisme

Le président du Haut Conseil Islamique, Bouabdallah Ghlamallah, a reçu hier à Alger, le président du conseil central des musulmans d’Allemagne (CCMA), Aimen Mazyek avec lequel il a abordé notamment l’expérience algérienne en matière de lutte contre l’extrémisme qui a permis de rétablir la paix et la sécurité et sa contribution dans la relance de la dynamique de développement socio-économique, en contribuant, de façon déterminante, à l'arrêt de l'effusion du sang et à l'élimination de la menace terroriste qui pesait sur le pays durant toute une décennie. Il convient de rappeler que le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs a toujours réaffirmé la volonté de son département à «revoir le discours religieux en profondeur» de manière à le mettre à l'abri de toute instrumentalisation idéologique en puisant dans la culture nationale authentique. Au vu des efforts fournis, l'expérience algérienne en matière de lutte contre le terrorisme, le fondamentalisme et l'extrémisme religieux est considérée comme «un modèle dont beaucoup de pays s'inspirent aujourd'hui».

C’est pourquoi, l'expérience algérienne en matière de déradicalisation intéresse énormément les Européens.

H. Hamza et Agences