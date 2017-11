Bracelet électronique : Respect de la présomption d’innocence

Après la signature et certification électroniques, voilà que la modernisation du secteur de la Justice, un des chapitres qui s’impose indubitablement comme le «maillon fort» de l’action de réforme se distingue par un nouveau exploit. Il est question de la mise en place du bracelet électronique, un nouvel acquis qui, non seulement replace l’Algérie dans la sphère des pays dotés d’un système judiciaire moderne mais d’un impact certain en termes de consolidation de l’Etat de droit et de raffermissement des libertés individuelles. Hier, au niveau de la cour de Bir Mourad Rais d’Alger, il a été procédé au lancement du procédé du bracelet électronique lors d’une cérémonie tenue sous l’égide du procureur M. Zarrouk Abbès et du directeur de la prospective et de l’organisation au ministère de la Justice, M. Zerouala Kilani. Ce dernier à même exécuté une simulation de l’utilisation du bracelet électronique qui est désormais au centre d’un processus de vulgarisation. Ce nouveau procédé obéit à la logique du renforcement des droits de l’homme et libertés individuelles, à travers notamment la promotion du principe de présomption d’innocence. La consolidation et l’extension des dispositions judiciaires, la contribution au bon déroulement des procédures d’investigation sont aussi parmi les objectifs visés à travers le recours au bracelet électronique auxquels s’ajoutent d’autres atouts qui ne manquent pas aussi d’importance.

Il est en effet mis en exergue dans ce cadre les retombées positives escomptées en termes de diminution de la population carcérale, de même que le soutien à la politique de réinsertion et professionnelle.

La technique du bracelet électronique s’applique par ailleurs au bénéfice des individus poursuivis en justice et qui sont en attente du traitement de leur dossier par les juridictions compétentes. «Cette mesure qui intervient dans le cadre des derniers amendements contenus dans le Code de procédure pénale est à même de renforcer les libertés individuelles et consacrer le principe de présomption d`innocence, en remplaçant la surveillance judiciaire classique par une surveillance électronique qui sera généralisée, l'année prochaine, aux autres tribunaux de la République», a fait savoir M. Zerouala Kilani. Il rappellera qu’à l’échelle continentale, «l’Algérie est le second pays, après l'Afrique du Sud, à avoir adopté cette technique».

Il a expliqué que le juge en charge du dossier est seul habilité à désigner les individus poursuivis en justice pouvant bénéficier de cette technique, affirmant que « toute personne qui répond aux conditions de contrôle judiciaire, qui a un lieu de résidence déterminé et ne représente aucun danger pour la société, pourrait en bénéficier». Le bracelet électronique comporte une puce électronique, des systèmes de géo-localisation et une batterie. Le bureau de surveillance est doté d'un tableau de bord informatisé permettant la surveillance de tous les déplacements du porteur du bracelet.

Les personnes mises sous surveillance électronique sont gérées par un programme informatique permettant la synchronisation des déplacements (lieux et heures) du prévenu. Le porteur du bracelet électronique est tenu, durant toute la période, de ne pas quitter la zone territoriale qui lui a été délimitée, sauf sur autorisation délivrée par le juge auteur de la même décision, de ne pas se rendre sur les lieux préalablement fixés dans la décision, et de ne pas aller à la rencontre des personnes citées par le même juge. En cas de non-respect des conditions imposées, il est fait application des mêmes peines classiques infligées pour les cas de contrôle judiciaire, à savoir la convocation de la personne concernée et son arrestation. Sur un autre volet, le même responsable au ministère de la Justice fera savoir que ce bracelet sera utilisable pour une durée de 10 ans.

Sur sa lancée, il rappelle aussi qu'un autre projet de loi portant organisation des établissements pénitentiaires et réinsertion sociale des détenus prévoit le placement sous surveillance électronique des détenus condamnés à des peines privatives de liberté.

En vertu de ce projet de loi, adopté en septembre dernier en réunion du Conseil des ministres et devant être présenté prochainement au Parlement, le détenu condamné à une peine de plus de 3 ans, «peut bénéficier de ce dispositif électronique, lorsque le restant de sa peine est de trois années ou moins».

Karim Aoudia