MSP : Pour un développement équitable

Le président du Mouvement de la société pour la paix a indiqué, hier, à Laghouat, que son parti plaide pour un développement équitable, car le peuple a besoin des bienfaits de ce développement. S’exprimant lors d’un meeting populaire tenu à la maison de la culture «Tekhi Abdallah Benkeriou», Abdelmadjid Menasra a affirmé que le MSP ‘‘veille à la défense du principe d’un nécessaire développement équitable profitant à toutes les régions, les wilayas et les communes’’. Pour le président du MSP, «l’effort de développement doit être déployé de manière normale, car», a-t-il argué, «les communes connaissant des crises multiples», avant de s’interroger sur la capacité des prochaines élections à apporter des solutions à ces crises dont «le traitement s’avère nécessaire». L’orateur a suggéré, entre-autres solutions à ces crises, l’organisation d’élections «honnêtes» et «transparentes» sans «fraude» ni «partialité», en plus de l’élargissement des prérogatives des présidents des assemblées populaires communales.

La réforme de la fiscalité locale pour permettre aux collectivités de répondre aux attentes du citoyen, en plus de la représentation des partis par des candidats «compétents» et «incorruptibles» aux élections, font partie des suggestions avancées par M. Menasra.