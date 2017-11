Parti des travailleurs : consacrer l’union au sein des Assemblées locales

La secrétaire génale du Parti des travailleurs (PT), Louisa Hanoune, a soutenu mercredi à partir de Djelfa que les candidats du PT en lice pour le rendez vous des locales du 23 novembre «sont capables de consacrer l’union au sein des Assemblées locales». Dans son discours à un meeting populaire animé à la salle omnisports de la cité du 5 juillet de Djelfa, pour le compte de la campagne pour les élections locales, Mme Hanoune a assuré que les candidats de son parti ont « l’audace et l’esprit nationaliste nécessaires » pour œuvre en vue de restituer les biens «spoliés» des communes et de la wilaya. «Nos candidats peuvent, également, consacrer l’union au sein des Assemblées communales et de wilaya afin de faire face à la politique d’austérité», a-t-elle ajouté, soulignant, en outre, que son parti n’est pas pour la démocratie participative qui veut dire, selon elle, l’»anéantissement de la démocratie du mandat et la gestion de l’austérité», en exposant les élus à la vindicte populaire. «Le rôle des élus est de défendre la démocratie de base, et de lutter contre la pauvreté et les disparités», a-t-elle soutenu. La secrétaire génale du PT a, par ailleurs, longuement abordé le projet de la loi de finances 2018, estimant que son adoption programmée pour le 26 novembre prochain, voudra dire la poursuite de la dégradation dans de nombreux domaines, laquelle dégradation est le «fait d’une fausse majorité au Parlement».

Pour Mme Hanoune, le Gouvernement n’a fait qu’approfondir les disparités sociales entre une minorité riche, une majorité déshéritée et la classe moyenne. «Le pouvoir d’achat s’est écroulé», a-t-elle ajouté, soulignant que la réduction de 38,3% prévue dans le budget de fonctionnement de la loi de finances 2018, est une déclaration de mort, dont l’impact sera visible parmi la classe travailleuse et les jeunes prétendant à un emploi, car il s’agit là, a-t-elle poursuivi, du «budget destiné à la masse salariale, au moment ou il n’est pas procédé au remplacement du grand nombre de départs à la retraite», a-t-elle assuré.