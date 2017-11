ANR : S’inspirer des valeurs de Novembre

Après le nord et le sud de cette wilaya qu’il ratisse depuis le début de la campagne électorale, Belkacem Sahli secrétaire général de l’ANR était hier à El Eulma où il a présidé un meeting au complexe culturel Djilani Embarek. Dans cette ville, dont il n’a pas manqué de rappeler le volet historique, rendant ainsi hommage à Messaoud Zeghar et à tous ceux qui se sont sacrifiés pour l’Algérie, le secrétaire général de l’ANR rappellera que les jeunes qui prennent aujourd’hui le relais de leurs ainés sur le front de l’édification devront nécessairement s’inspirer et se ressourcer aux valeurs de novembre dans leur ouverture sur la modernité et les exigences d’une nouvelle ère, fondée il est vrai sur une légitimité populaire mais qui s’appuie sur la légitimité révolutionnaire. il soulignera en s’adressant à certaines parties qui veulent arriver au pouvoir par des méthodes anticonstitutionnelles, allant d’une période de transition jusqu’à l’utilisation de l’argent sale ,qu’ils doivent se soumettre à la souveraineté populaire qui représente la seule et unique voie de la légitimité ,appelant ainsi les citoyens à voter nombreux et à faire valoir pour chaque électeur ce devoir de la citoyenneté. Dans une ville qu’il qualifiera de modèle de réussite de l’investissement privé et l’impact qu’il produit en matière de richesse et d’emploi, Belkacem Sahli saisira cette opportunité pour dire la dynamique économique d’El Eulma et se pencher sur la mission qui doit revenir à l’élu dans l’accompagnement de ces investissements au niveau local et dans la valorisation du patrimoine des collectivités locales, même s’il plaidera dans ce contexte en faveur de l’encouragement de ce qu’il qualifiera d’institutions du contre-pouvoir pour assurer l’équilibre entre ces investisseurs et les partenaires sociaux. L’intervenant appellera,à propos de l’informel, à la nécessaire mise en place de mécanismes dans le sens de sa structuration par des mesures incitatives permettant par la même de consolider le climat de la stabilité sociale. F. Zoghbi