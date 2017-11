Lancé par Le ministère de la Communication : Un site web dédié aux élections

Un nouveau site web «www.pourlalgerie.com», dédié aux élections locales du 23 novembre 2017, a été lancé par le ministère de la Communication. Dans ce nouveau service en ligne, les électeurs y trouveront une multitude d’informations et documents pratiques relatifs au scrutin électoral ainsi qu’un espace interactif mettant à profit les réseaux sociaux tels qu’Instagram, Facebook et Tweeter. La première rubrique intitulée «Informez-vous» est consacrée aux textes juridiques et réglementaires.

Les électeurs peuvent y consulter la loi organique relative au régime électoral et les codes des Collectivités locales (wilaya et commune) entre autres. Ce site permet aussi le téléchargement de l’ensemble des documents aussi bien réglementaire et juridique que ceux de sensibilisation comme le guide de l’électeur, «Pourquoi voter» et «L’enjeu électoral».

Dans les rubriques «Vidéothèque» et «Mur d’images», plusieurs vidéos et affiches faisant la promotion des élections locales sont mises en ligne dans le cadre de la campagne de sensibilisation. L’espace dédié aux «News» est particulièrement intéressant car il permet aux électeurs de connaitre les dernières nouvelles concernant ces élections à travers les réseaux sociaux. Il donne aussi l’occasion aux internautes d’interagir par rapport à l’évènement.

