Campagne électorale des locales du 23 novembre : 10 wilayas autorisées à avancer la date du scrutin

Les wilayas concernées, dont la majorité se situent au sud du pays, sont Adrar, Laghouat, Béchar, Tamanrasset, Ouargla, Illizi, Tindouf, El-Oued, Naâma et Batna. Elles sont autorisées à avancer de 72 heures au maximum, la date d’ouverture du scrutin, selon l’arrêté ministériel qui intervient suite à une demande des walis des wilayas concernées.

Dans le cas où il est jugé nécessaire d’adapter cette disposition aux spécificités locales, les walis des wilayas sus-citées peuvent avancer la date d’ouverture du scrutin, selon le cas, soit de 24 heures, soit de 48 heures, précise l’arrêté. Par ailleurs, trois autres arrêtés du ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire sont parus dans le dernier numéro du Journal officiel. Le premier arrêté fixe le format et les caractéristiques techniques des bulletins de vote à utiliser pour les élections locales du 23 novembre. Ainsi, il est précisé que le bulletin de vote à utiliser pour le scrutin local «est de type uniforme et de couleurs distinctes».

Pour l’élection des membres des Assemblées populaires communales, le bulletin de vote est «de format distinct suivant le nombre de sièges à pourvoir dans la circonscription électorale», tandis que pour l’élection des membres des Assemblées populaires de wilayas, le bulletin de vote est «de format uniforme».

Le deuxième arrêté fixe les caractéristiques techniques du procès-verbal de dépouillement pour l’élection des membres des Assemblées populaires communales et de wilayas, tandis que le troisième fixe les caractéristiques techniques du procès-verbal de recensement des voix pour l’élection des membres des Assemblées populaires communales et de wilayas. (APS)