Annaba : « Le FLN hier, aujourd’hui et demain… »

Le secrétaire général du Front de libération nationale a évoqué, à partir d’Annaba, l’importance qu’accorde le parti aux locales, et indiqué que la commune est la cellule fondamentale de l’État qui a un rôle important dans le développement dans tous les domaines. Djamel Ould-Abbès a appelé «à voter en faveur des candidats du FLN aux locales qui sont en mesure de répondre aux préoccupations des citoyens», a-t-il souligné. «Le FLN est l’émanation du peuple, une particularité par rapport aux autres partis en raison de son attachement aux couches sociales vulnérables», a-t-il soutenu, lors du meeting interrompu à maintes reprises par «vive le FLN» et «Bouteflika FLN». Ould-Abbès a abordé ensuite «le choix des candidats aux locales, estimant que son parti a privilégié les jeunes et les femmes qui forment, a-t-il dit, la majorité du peuple et représentent l’avenir du pays». «Le FLN hier, le FLN aujourd’hui et le FLN demain, inch’Allah», a conclu Ould-Abbès, qui était entouré d’ex-ministres. B. Guetmi