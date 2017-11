MEN : Une halte décisive

Le secrétaire général du Mouvement de l’entente nationale (MEN), Ali Boukhezna, a appelé, hier à partir de Tizi Ouzou, les citoyens à se rendre massivement aux urnes pour élire leurs représentants au niveaux des Assemblées communales et de wilaya, et de barrer ainsi la route aux tenants du boycott.

S’exprimant lors d’un meeting électoral à la maison de la Culture Mouloud-Mammeri, Ali Boukhezna a indiqué que les élections locales prochaines constituent une halte décisive pour l’immunisation de l’Algérie contre toutes tentatives de déstabilisation, de même qu’elle est une occasion idéale permettant aux citoyens de choisir librement et démocratiquement leurs représentants locaux à l’effet de voir leurs doléances prises en charge. «Il est du devoir du citoyen de prendre ses responsabilités en assumant pleinement sa citoyenneté, comme il est demandé au futur élu de respecter ses engagements et d’œuvrer sans relâche à satisfaire les doléances de ses électeurs», a-t-il affirmé, en faisant savoir que le mouvement qu’il dirige a choisi des candidats crédibles, intègres et compétents, pour briguer des mandats aux niveaux des Assemblées populaires communales et de wilaya, assurant que mouvement de l’Entente nationale s’est fixé comme code de conduite d’accompagner et de contrôler la gestion des Assemblées qui seraient mises sous la gérance des militants et militantes de sa formation politique.

Enfin, le secrétaire général du MEN a invité les électeurs et électrices de Tizi Ouzou à donner leur voix aux candidats de son parti qui sont capables s’assurer le développement local et d’améliorer le cadre de vie des populations de la wilaya.

Bel. Adrar