Front El-Moustakbal : Combattre la langue du désespoir

Le secrétaire général du front El-Moustakbal a insisté, depuis Bordj Bou-Arréridj, sur la relance de l’agriculture et du tourisme. Ces derniers qui doivent, selon Abdelaziz Belaïd, être considérés comme des secteurs stratégiques, sont capables de créer les emplois dont les jeunes ont besoin. Le premier peut même renforcer l’indépendance du pays, à condition qu’il soit épargné de la bureaucratie qui le perturbe, a déclaré le secrétaire général du Front El-Moustakbal, qui a relevé également l’importance de la formation pour ce secteur qui a réalisé, selon lui, des résultats positifs nécessitant un renforcement. Belaïd Abdelaziz, qui a affirmé que son parti n’a aucun ennemi, que ce soit dans l’opposition ou au sein des pouvoirs publics, a mis l’accent sur le dialogue qui doit caractériser la scène politique. «Pour notre part, nous ne nous contentons pas de critiquer la situation actuelle. Nous proposons des solutions», a indiqué l’orateur, qui a qualifié l’activité de son parti d’opposition positive. Le secrétaire général du Front El-Moustakbal, qui a appelé à une véritable indépendance de la justice, a noté également l’urgence de la réforme des secteurs de la Santé et de l’Éducation.

Le changement ne doit pas toucher les individus, mais les mentalités, les pratiques et les méthodes de gestion. «C’est ce dont le pays a besoin», a déclaré M Belaïd, qui a rappelé que l’Algérie a une longue histoire, un peuple grandiose et des moyens importants qui lui permettent d’entrevoir l’avenir avec sérénité. «Pour bâtir cet avenir auquel aspirent les citoyens, nous devons combattre la langue du désespoir. Si les moudjahidine avaient écouté cette langue qui prédominait avant 1954, ils n’auraient pas lancé la Révolution», a-t-il rappelé.

F. D.