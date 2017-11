MPA : Aller vers une véritable démocratie

Le secrétaire général du Mouvement populaire algérien a estimé, hier à Annaba, qu’il est grand temps d’aller vers une véritable démocratie qui permettra au peuple d’exercer sa souveraineté et de choisir, ce qu’il veut, tout en se débarrassant du monopole sur la Révolution de Novembre 1954. Intervenant dans un meeting qu’il a animé au Théâtre régional Azzedine-Medjoubi, Amara Benyounès a souligné, à ce propos, que seule une véritable démocratie est à même d’améliorer la construction et l’édification du pays, et de répondre aux préoccupations du peuple. «Les locales sont plus importantes que les législatives, dans la mesure où les élus locaux sont eux qui vont gérer leurs propres affaires en matière de développement», a-t-il argumenté, estimant que «c’est inconcevable de voir le P/APC travailler sous la tutelle du chef de daïra ou le P/APW, sous la conduite du wali». Plaidant pour un équilibre dans la gestion du pays, Amara Benyounès a indiqué, à ce propos, que le Chef de l’État est le premier magistrat du pays, et le P/APC l’est également au niveau de sa commune, avec beaucoup plus de prérogatives, a-t-il martelé, avant de mettre en garde les futurs élus locaux qui envisagent de servir leurs intérêts personnels et familiaux, au détriment de la population. Le secrétaire général du MPA a réitéré son appel à des réformes radicales, pour soutenir le plan du gouvernement. Benyounès a plaidé pour une économie de marché, pour qu’on puisse construire une économie forte pour faire face au déficit budgétaire après la chute des prix des hydrocarbures. Il faut qu’on soit pétri d’une culture de tourisme, bien sûr avec la réalisation de plusieurs infrastructures hôtelières de renommée mondiale génératrice d’emploi, tout en se débarrassant de la dépendance pétrolière. Le secrétaire général du MPA a fustigé certains partis politiques qui ne cessent d’appeler pour une période transitoire. D’une façon ou d’une autre, ces derniers demandent, ni plus ni moins qu’un coup d’État militaire.

B. Guetmi