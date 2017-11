Campagne des locales du 23 novembre : Dernière ligne droite

Les leaders des partis politiques ont réitéré, hier, au 18e jour de la campagne électorale, leur appel au vote massif afin d’opérer le changement par la force des urnes, relevant que l’abstention risque de profiter à des parties «nostalgiques» de l’instabilité et des périodes de transition.

Le président du Front national algérien (FNA), Moussa Touati, a lancé le même appel à partir de Chlef, où il a animé un meeting populaire, exhortant les Algériens à «voter pour opérer le changement par la force des urnes, notamment en cette période de crise économique». M. Touati a mis en garde contre l’abstention ou le boycott qui risquent de profiter à des parties «nostalgiques» des périodes de transition, insistant sur l’édification d’un État fort et le respect du choix du peuple. De son côté, le président du Mouvement de la société pour la paix (MSP), Abdelmadjid Menasra, a développé un discours économique, à l’occasion de son meeting à Laghouat, mettant l’accent sur un développement local équitable au niveau de toutes les APC sans aucune exclusion, soulignant que ce développement devrait conjuguer les efforts des communes et des wilayas au profit du peuple. Il a également souligné l’importance que revêtent ces élections en termes de prise en charge des préoccupations des citoyens, d’autant qu’elles leur permettent d’élire leurs représentants aux Assemblées locales, faisant observer que la majorité des listes du MSP sont composées de jeunes compétents et responsables. La veille, et dans le même sillage, le membre du bureau politique du Rassemblement national démocratique (RND), Mohamed Kacem Laïd, a insisté, à Relizane, sur l’importance de l’opération électorale dans la stabilité et la sécurité du pays, affirmant que des «acquis», comme la paix et la stabilité recouvrées en Algérie ont contribué à «la redynamisation de ses programmes de développement». Rappelant ce qu’avaient enduré les régions d’Oued Rhiou et de Ramka, à Relizane, des affres du terrorisme, le membre du bureau politique du RND a indiqué que «la paix et la sécurité dont jouit actuellement l’Algérie, à la faveur de la Charte pour la paix et de la réconciliation nationale, initiée par le Président de la République, contribuent largement à la dynamique de développement que connaissent plusieurs régions du pays». Le président du Mouvement El-Bina, Mustapha Belmahdi, qui a animé un meeting au profit de l’Union Nahda-Bina-Adala, a plaidé, à partir d’Adrar, pour la création d’un «marché économique africain» dans cette région, afin de contribuer à la concrétisation des besoins de développement. Il a indiqué que la création d’un «marché économique africain dans la région d’Adrar devrait permettre de répondre à des exigences de développement global, et de mettre en échec les mouvements extrémistes, le terrorisme et le crime organisé transfrontalier». M. Belmahdi a en outre mis l’accent sur la nécessité de tenir compte des attentes des habitants du Sud en matière de développement «équitable», et d’atténuer leurs «difficiles» conditions de vie, avant d’appeler à veiller, dans la nouvelle loi de finances, à la préservation du pouvoir d’achat du citoyen, pour rétablir «sa confiance» envers son État et le mobiliser pour faire face à la crise en cette conjoncture jugée délicate.

APS